Coronavirus a Bari, bimbo di 7 anni scrive una lettera ai Vigili Arriva una meravigliosa notizia da Bari, un bambino di soli 7 anni ha scritto una lettera ai Vigili per "fermare" il coronavirus.

In realtà, il piccolo chiede alle forze dell’ordine di “arrestarlo”. Una breve lettera che ha sciolto il cuore di tutti e commosso gli agenti che l’hanno ricevuta. Ecco la richiesta scritta di pugno dal piccolo di 7 anni alla polizia locale di Bari.

“Sono un bambino di 7 anni, vorrei chiedere ai signori vigili e ai carabinieri di arrestare il virus. Per piacere voglio tornare a giocare all’oratorio“. Il messaggio di affetto si conclude con un ringraziamento e un “vi voglio bene” che ha commosso tutti.

La letterina è decorata con tanti cuoricini rossi. Questa storia è stata resa nota dal comando della polizia municipale che in queste settimane è impegnata sul territorio cittadino per far rispettare le misure per l’emergenza coronavirus emanate dal Governo.

Sono tanti i bambini che in questi giorni hanno voluto scrivere delle lettere destinate ai genitori e ai nonni.

Un bambino ha scritto una lettera ai propri nonni, “cari nonni siete preziosi“. Un altro li ha disegnati su un foglio ed ha scritto “nonnini i nostri supereroi“.

Sono decine le lettere scritte dai bambini della città per gli anziani rimasti soli. In questi giorni i volontari stanno consegnando i beni di prima necessità a tutte quelle persone che soffrono, soprattutto agli anziani soli.

“Sarebbe bello accompagnare i pacchi con una letterina. Non si è mai troppo piccoli per essere solidali“, ha detto l’assessora al Welfare, Francesca Bottalico, la prima a farsi promotrice di questa iniziativa.

Ieri si è registrato un nuovo boom di contagi in Puglia. Il presidente della Regione Michele Emliano, ha fatto sapere che ieri sono risultate positive 163 persone sui 1617 tamponi effettuati.

I decessi totali sono saliti a 91, ieri ci sono state 3 vittime a Foggia, 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Lecce. In totale, ieri sono stati registrati 5 decessi.