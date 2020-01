Coronavirus, a Napoli il caso sospetto è negativo Fortunatamente il caso sospetto di coronavirus a Napoli è risultato negativo, ad accertarlo è stato l'ospedale Spallanzani di Roma.

Nella giornata di ieri al Cotugno era stato ricoverato un ragazzo di 28 anni di nazionalità cinese che da poco era rientrato dalla regione dello Hubei la cui capitale è Wuhan, l’epicentro del focolaio.

Il ventottenne aveva visitato la capitale insieme a sua moglie ed era rimasto lì per 4 giorni. Entrambi sono stati sottoposti alle analisi e non presentano alcun sintomo di infezione.

Il ragazzo aveva accusato sintomi dell’influenza, mal di pancia, diarrea vomito e visto che provenivano da una zona ad alto rischio, è stato portato a prima al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pellegrini e poi subito dopo è stato ricoverato nell’ospedale Cotugno che è specializzato in malattie infettive.

I medici lo hanno sottoposto al tampone test per capire se era affetto dal coronavirus ma le analisi realizzate nell’ Istituto Spallanzani di Roma a scopo cautelativo, hanno escluso il virus.

Nella nota ufficiale dell’Istituto Spallanzani di Roma si legge:

“Non è stata riscontrata infezione da Coronavirus Come previsto dai protocolli sarà effettuato un ulteriore esame per completare l’indagine anche se non è stata rilevata al momento alcuna infezione. Anche la moglie del cittadino cinese non presenta alcun sintomo di infezione. Si continua in tutte le strutture sanitarie a monitorare puntualmente ogni situazione”.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha spiegato:

“Bisogna avere grande tranquillità, non servono allarmismi inutili. Ad oggi in Campania non abbiamo nessun malato di Coronavirus. Parole a ruota libera creano confusione. Le due coppie di sposi cinesi in Italia per un viaggio di nozze non hanno nessuna infezione” mentre per un terzo caso l’ospedale Cotugno “ha inviato a Roma un campione. L’esito dell’esame è atteso in giornata“. Ed ha concluso: “La Regione è attrezzata e invitiamo i cittadini anche a completare le vaccinazioni antinfluenzali. Serve una vaccinazione di massa per evitare anche confusioni con una banale influenza“.