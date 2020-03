Coronavirus a Parma, il pronto soccorso Covid si svuota Prima battaglia a Parma contro il coronavirus, il pronto soccorso Covid finalmente si svuota. Il numero di accessi è progressivamente sceso.

Prima battaglia a Parma contro il coronavirus, il pronto soccorso Covid finalmente si svuota.

Il numero di accessi è progressivamente sceso nello scorso weekend tanto da permettere lo svuotamento nella sala d’attesa ed effettuare una totale sanificazione degli ambienti.

Il direttore del Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza dell’ospedale di Parma, ha spiegato che il trend è in calo a livello di accessi di nuovi contagi.

Dopo settimane di lavoro continuo contro il coronavirus in cui gli operatori sanitari hanno cercato di curare i tantissimi pazienti ricoverati, finalmente il Pronto Soccorso covid-19 si svuota. A Parma è il simbolo della vittoria contro il coronavirus.

L’area della sala d’attesa si è svuotato tanto che è stato possibile sanificare gli ambienti. Il direttore del Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza dell’ospedale di Parma Torre Medicine, il dottor Francesco Scioscioli, ha dichiarato:

“Posso confermare il trend in calo a livello di accessi di nuovi contagi. I nuovi episodi di malattia sono decisamente in calo. Probabilmente è il frutto delle misure restrittive messe ii atto a livello governativo che stano dando i primi risultati“.

Intanto la battaglia contro il coronavirus continua, nonostante stiamo ascoltando notizie positive in queste ultime ore, è estremamente importante non abbassare la guardia. È ancora presto dire che si è raggiunto il picco anche se i casi sono in discesa.

“Dobbiamo assolutamente tenere alto il livello di vigilanza sperando che effettivamente questo sia un segnale positivo per quanta riguarda gli accessi al pronto soccorso in generale” ha avvertito Scioscioli.

Si registrano 1859 casi di positività nella provincia di Parma e 330 decessi.

Sempre a Parma, ieri i servizi in ambulanza sono stati 75, rispetto al picco del 16 marzo scorso di 172 viaggi.

Nella città è partita la modalità drive through per eseguire i tamponi sugli sintomatici lievi e gli asintomatici. L’esecuzione del tampone avviene in maniera veloce e sicura, sulla persona a bordo della propria auto.