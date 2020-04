Coronavirus a Pasqua, l’appello ai cittadini: “Non andate nelle seconde case!” Pasqua è alle porte, si teme uno spostamento verso il mare e il sindaco Esterino Montino fa un accorato appello ai cittadini: "Non andate nelle seconde case!"

La Pasqua alle porte e si teme uno spostamento in massa verso le seconde case al mare o in montagna. Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha ammesso di essere preoccupato e ha fatto un accorato appello ai cittadini, chiedendo loro di non andare nelle seconde case!

Gli italiani sono abituati a festeggiare Pasqua in famiglia o facendo gite fuori porta. Una bella abitudine che potrebbe, però, mettere a rischio la salute di tutti in questo momento così delicato. Ecco perché, Esterino Montino, il sindaco di Fiumicino, ha fatto un accorato appello ai cittadini, invitandoli a comportarsi in modo responsabile. Il sindaco ha spiegato i rischi di uno spostamento in massa verso le seconde case al mare:

“Sono comportamenti, in questo momento, pericolosi non solo per gli altri, ma anche per sé stessi. Quello che sta succedendo in questi giorni è quello che succede da sempre nei week end di primavera ed estate: le persone si spostano nelle seconde case al mare. Questa, però, non è una primavera come le altre: siamo nel pieno di una pandemia”.

Una richiesta che speriamo venga sentita dai cittadini romani. Molti di loro, infatti, hanno delle seconde case al mare a Fregene e Passoscuro.

Il sindaco di Fiumicino ha aggiunto:

“Sebbene molte persone siano domiciliate nelle case di Fregene o Passoscuro o altrove, questo non significa che possono spostarsi lì per il weekend. Bisogna rimanere nel domicilio o nella residenza abituale. Ripeto, in quella abituale. Spostarsi per andare nella casa al mare non può in alcun modo rientrare tra le necessità e il domicilio non è una motivazione valida”.

Poi, Esterino Montino ha ribadito i rischi che si correrebbero in tal caso, definendo questo comportamento pericoloso per tutti. Ha anche specificato che si tratta di un reato, di una cosa vietata per legge. Il suo appello ai cittadini è chiaro e deve essere ascoltato:

“Questi comportamenti, in questo momento, sono pericolosi non solo per gli altri, ma anche per sé stessi e le proprie famiglie, oltre ad essere vietati. Faccio un appello a tutti: non andate nelle case al mare, anche se le giornate invogliano. Non fatelo! Questo vale anche per chi affitta: non affittate le case al mare neanche per brevi periodi. Non c’è alcuna ragione per farlo, tanto più che comunque bisogna rimanere a casa. Ognuno resti nella sua abitazione usuale fino a quando questa emergenza non sarà terminata”.

Poi il sindaco di Fiumicino ha rassicurato gli abitanti, promettendo di fare dei controlli capillari sul territorio:

“Noi continueremo a fare i controlli del caso, non stupitevi se poi arrivano le contravvenzioni”.