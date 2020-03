Coronavirus a Roma, 18 positivi in una casa di riposo: morta un’anziana Nella casa di riposo Giovanni XXIII di Roma, sono risultati positive 18 persone, sono 15 anziani e 3 operatori, un'ospite è morta questa notte.

Nella casa di riposo Giovanni XXIII di Roma gestita dalla Fondazione Sorelle della Carità, sono risultate positive al coronavirus 18persone, 15 sono anziani e 3 operatori, un’ospite anziana è morta ed un altro è ricoverato in ospedale.

La regione Lazio ha attivato l’Unità di crisi vista la situazione, per inadempienza alle prescrizioni indicate dalla Asl.

Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e all’Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio attraverso un comunicato, ha dichiarato:

“Vista la gravità della situazione e l’insufficienza dell’azione messa in campo dalla proprietà della casa di riposo, che non adempie alle prescrizioni indicate dalla Asl Roma 2, si è ordinato alla Asl di subentrare nella gestione sanitaria vista la impossibilità della proprietà”

“Si è infine chiesto al Comune di Roma di predisporre tutte le azioni tese a garantire l’approvvigionamento del vitto agli ospiti della struttura che continuerà ad essere posta in isolamento secondo le direttive impartite dalla Asl e dal servizio regionale di sorveglianza malattie infettive SERESMI – Spallanzani”.

La casa di riposo Giovanni XXIII è stata messa in isolamento il 21 marzo e al suo interno vi erano 66 ospiti. Ad oggi risultano 5 operatori sanitari positivi al Covid-19 e 13 anziani di cui uno è ricoverato. Stanotte c’è stato il decesso di un’anziana. Sul posto è arrivato il medico legale per il riscontro e il trasporto della salma.

A Fonte Nuova è stata isolata la clinica Nomentana Hospital. Al momento nella struttura ci sono 22 persone positive al coronavirus tra cui medici, pazienti e infermieri.

Sono stati messi tutti in quarantena e attualmente non si hanno informazioni sulle loro condizioni di salute. È stato un infermiere a far scattare l’allarme quando due pazienti hanno iniziato ad accusare i primi sintomi riconducibili al coronavirus.

Il tampone è risultato positivo e sono stati sottoposti a controllo gli altri ospiti della struttura, compreso il personale sanitario.