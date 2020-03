Coronavirus, a Trino multe fino a 250 euro per chi non indossa la mascherina A Trino, in provincia di Vercelli, il sindaco ha inviato un'ordinanza per tutti i residenti. La mascherina anti coronavirus diventa obbligatoria.

A Trino, in provincia di Vercelli, il sindaco ha inviato un’ordinanza per tutti i residenti. La mascherina anti coronavirus diventa obbligatoria e chi non la indossa rischia una multa da 25 a 250 euro.

Il sindaco di Trino, centro nel Vercellese, ha deciso con un’ordinanza che prevede una sanzione dai 25 ai 250 euro l’obbligo di indossare la mascherina per chi esce dalla propria abitazione. Un’intera comunità si è unita per affrontare questo pericolo invisibile.

Purtroppo in questo comune che conta solo 7mila abitanti nel Vercellese, il numero dei contagiati da Covid-19 continua a salire.

Al momento sono 15 i trinesi positivi al coronavirus. L’ultimo caso è una donna impiegata in una struttura ospedaliera.

Per questo motivo, il sindaco Daniele Pane ha deciso di adottare questa linea dura. Dal 30 marzo arriva l’obbligo di indossare la mascherina se ci si sposta da casa.

Chi non porta con sé il dispositivo di protezione viene sanzionato. Le mascherine in questo paese sono diventate obbligatorie. È obbligatorio indossarle quando si è a contatto con altre persone o quando si entra negli esercizi commerciali rimasti aperti, come prevede il decreto del Governo.

La mascherina diventa obbligatoria anche per tutti coloro che lavorano nelle attività. Nessuna sanzione per chi invece arriva da comuni dove non vi è stata la distribuzione.

Ma dovrà “utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard, etc…) da collocare su naso e bocca in modo idoneo ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto o dal parlare“.

Il sindaco ha dato anche l’obbligo a tutti i cittadini di percorrere il tragitto più breve per raggiungere il lavoro, l’attività commerciale o l’ufficio pubblico. Sono assolutamente vietati tutti i percorsi diversi per limitare il più possibile la permanenza fuori dall’abitazione altrimenti scatterà la multa.

Anche ad Acqui Terme è stata emanata questa ordinanza, scattano le multe pari a 50 euro per chi non porta le mascherina e per chi non la possiede, c’è la possibilità di ritirarla nella sede della Protezione Civile.