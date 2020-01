Coronavirus: accertati due casi in Italia CORONAVIRUS: accertati due casi in Italia. Conte: "niente panico"

Non si parla d’altro che dell’epidemia coronavirus. L’Oms, organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato un’emergenza globale. Sono stati accertati 2 casi in Italia. Si tratta di due turisti cinesi che alloggiavano all’interno di un hotel. La stanza di quest’ultimo, è stata sigillata e i due sono stati ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma, in isolamento.

Sull’accaduto è intervenuto il premier Conte, che ha spiegato che non ci deve essere motivo di allarme e di panico, perché i collegamenti aerei tra l’Italia e la Cina sono stati interrotti e perché tutte le strutture sanitarie, stanno adottando le giuste misure per affrontare la cosa.

Verranno adesso visitate tutte le persone che alloggiavano all’interno dell’hotel e che potrebbero essere venute a contatto con i turisti cinesi.

I due provengono da Wuhan e secondo quanto è stato reso noto, sono giunti a Milano lo scorso 23 gennaio e poi hanno raggiunto Roma.

Purtroppo non è la prima volta che l’organizzazione mondiale della sanità dichiara emergenza. La maggior parte ricorda l’influenza suina del 2009, la polmonite del 2014, ebola sempre nel 2014 e la zika nel 2016.

La gente è preoccupata e la paura sta crescendo. Una nave da crociera a Civitavecchia, era stata bloccata per due casi sospetti di coronavirus, ma nelle scorse ore è giunta la notizia che si trattava di un falso allarme e che hanno autorizzato 6.000 passeggeri a sbarcare.

Secondo i dati riportati, sono già 8.100 i casi registrati di persone affette, mentre sono 170 quelle morte.

In Francia, sono stati confermati ben 6 casi. I turisti che si trovavano in Cina, verranno rimpatriati dalla città di Wuhan e messi in quarantena.

È stata definita una malattia infettiva a bassa aggressività e basta letalità. Questo è quanto è stato dichiarato dal direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Il medico ha spiegato che 170 morti su 10.000 casi, è un tasso di mortalità del 1%. Un tasso paragonabile a qualunque altra influenza.