Coronavirus, accertati sette nuovi casi in Emilia Romagna CORONAVIRUS: registrati sette nuovi casi

La paura in Italia sta crescendo così come il bilancio dei contagi. Secondo le ultime notizie, sono stati registrati sette nuovi casi positivi al temuto virus, in Emilia Romagna. Sembrerebbe che siano tutti collegati al focolaio della Lombardia. Cinque dei contagiati si trovano a Piacenza, mentre gli altri due a Parma.

Le condizioni di quest’ultimi sembrano stabili e secondo quanto reso noto, al momento si trovano ricoverati all’ospedale di Parma, in isolamento.

A Piacenza, invece, le persone risultate positive, sono parenti di uno dei pazienti che è già risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Tra queste anche un’infermiera della struttura sanitaria.

La paura sta crescendo e ancora non si riesce a capire come sia iniziata la diffusione dell’epidemia.

Fino ad ora, in Italia sono stati registrati tre morti. L’ultimo soltanto poche ore fa. Si tratta di un’anziano signore di 84 anni, che era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Era risultato positivo agli esami per il Coronavirus.

L’annuncio è stato dato da Agora, su Twitter:

#coronavirus Quarta vittima nella notte “è la terza in Lombardia, una persona che era ricoverata all’ospedale di Bergamo”.

Secondo le notizie riportate, l’uomo aveva già gravi patologie e un quadro clinico piuttosto complesso. Probabilmente il suo corpo, troppo debole, non è riuscito a reagire contro il virus.

Le autorità stanno facendo il possibile per tenere la situazione sotto controllo e per cercare di rassicurare gli italiani, terrorizzati da quanto sta accadendo.

Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano, ha definito la situazione una follia. Secondo la virologa, si tratta di un’influenza appena più seria e non di una pandemia.

“Abbassate i toni e guardate i numeri. Questa follia farà molto male”.

È intervenuta anche la virgola Ilaria Capua, che ha dichiarato:

“Questa infezione provoca nella maggioranza dei casi sintomi lievi e solo in pochi casi, effetti gravi. Esattamente come ogni normale influenza”.