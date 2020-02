Coronavirus: altri test postivi all’ospedale di Schiavonia CORONAVIRUS: dopo i 16 casi in Lombardia, altri test positivi e altri contagi. Ecco dove e cosa sta succedendo.

Quanto sta accadendo in Italia, sta destando molta preoccupazione tra gli abitanti, soprattutto nelle zone di Lombardia e Veneto, dove il Coronavirus ha già fatto le prime vittime e il primo morto, un uomo di 77 anni. Dopo tutti i casi accertati in Lombardia e nel Veneto, è giunta la notizia che sono stati effettuati diversi esami su possibili contagiati, risultati positivi, ma senza alcun sintomo visibile.

Sta accadendo nel Veneto, precisamente nell’ospedale di Schiavonia, dove è morto il 77enne Adriano Trevisan, prima vittima del temuto virus.

Tutte le positività sono adesso state inviate ai centri specializzati, per ulteriori pareri. Per cercare di limitare i contagi, nelle zone colpite sono state chiuse tutte le attività commerciali, così come è stato chiuso l’ospedale di Schiavonia e ogni attività svolta all’interno della struttura sanitaria e rivolta al pubblico esterno.

Tutti presenti all’interno dell’ospedale, così come tutti coloro che ci lavorano, verranno sottoposti al tampone. Il secondo passo, sarà la quarantena per chiunque risulti positivo. Al contrario, coloro che non daranno un esito positivo al test, verranno tenuti comunque isolati per 14 giorni.

In Lombardia sono stati registrati in tutto 16 casi. In Veneto tre casi e un morto. C’è un altro anziano ricoverato all’ospedale di Padova, un uomo di circa 67 anni.

L’ospedale è ora in attesa dell’esito di tutti gli altri tamponi effettuati, prima di stabilire il reale numero dei contagiati.

Le ultime notizie stabiliscono che i casi complessivi in Italia sono 22: 16 in Lombardia, tre in Veneto e tre in Lazio (la prima coppia di cinese che alloggiava in un hotel e un ricercatore, che secondo le ultime notizie è guarito).

Adriano Trevisan, il primo morto della vittima del Coronavirus, è stato ricoverato per 15 giorni all’interno dell’ospedale.

In Lombardia, un uomo di 38 anni è ricoverato in gravissime condizioni. Tra tutti contagiati c’è anche sua moglie, una donna incinta di otto mesi e adesso tenuta sotto osservazione in ospedale.

Il 38enne ha raccontato di essere stato più volte a cena con un amico tornato dalla Cina a gennaio. È ancora da accertare come sia avvenuto il contagio.