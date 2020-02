Coronavirus: Andrea Moscatelli della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Gaslini di Genova, spiega perché non attacca i bambini CORONAVIRUS: spiegato dal Gaslini di Genova perché non attacca i bambini

L’intervista è stata fatta da Tgcom24, ad Antonio Moscatelli, della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Gaslini di Genova (rianimazione). Perché il Coronavirus sembrerebbe non attaccare i bambini? Perché non vengono contagiati dalla diffusione di questo virus che sta mandando l’intera Italia nel panico? Ecco cosa ha risposto l’esperto.

“Fortunatamente non ci sono casi di bambini segnalati in Europa. Anche considerando i casi cinesi, i casi pediatrici sono molto pochi e soprattutto la mortalità è assente nella fascia 0 – 9 anni ed è molto bassa nella fascia 10 – 19 anni.

Quindi i bambini si ammalano meno e si ammalano in forme meno gravi.

Quello che possiamo ipotizzare, è che i bambini siano esposti più frequentemente a virus simili al virus attuale e che quindi possano avere una maggiore risposta immunitaria nei confronti dello stesso”.

Quali consigli si possono dare alle mamme preoccupate dal momento che i loro figli sviluppano febbre e problemi respiratori?

“Se abbiamo il sospetto di poter essere entrati in contatto con un caso, è bene passare attraverso il filtro del 112, in modo da arrivare in ospedale segnalati ed entrare in un percorso di protezione, sia per il paziente stesso che per gli altri bambini che sono presenti in pronto soccorso”.

L’ultimo bollettino aggiornato riguardo la situazione attuale, sul sito della protezione civile, si è fermato a ieri sera:

322 casi accertati in Italia, previste le principali misure per il contenimento del virus. Obiettivo: prevenire e contrastare la trasmissione.

L’ultima vittima è una donna di 76 anni di Treviso. Il coronavirus si sta spostando su tutta l’Italia e anche in altri paesi europei. Tutte le vittime fino adesso, erano già ricoverate in ospedale per gravi patologie e con un quadro clinico piuttosto compromesso.

Alcuni esperti affermano che sarebbero morti anche per un altro tipo di influenza. L’ultima vittima, donna si di 76 anni era ricoverata per complicazioni respiratorie.

Ecco il video dell’intervista. Clicca QUI per vederlo.