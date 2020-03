Coronavirus, Andrea Tesei ha perso la vita Coronavirus, Andrea si è spento a soli 26 anni. Era appena uscito dalla terapia intensiva.

I contagi da Coronavirus, sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro, ci sono stati anche tantissimi decessi. Nella mattinata di ieri, infatti, si è spento per sempre Andrea Tesei, un giovane di soli venti sei anni, che viveva a Predappio, in provincia di Forlì-Cesena.

La comunità stata colpita da un lutto terribile, poiché il ragazzo era molto conosciuto per la sua attività negli scout e per aver fatto servizio civile nel Municipio del suo Paese.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, Andrea Tesei era affetto da una patologia cronica e poco tempo fa era risultato positivo al Coronavirus.

Era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cesena ed i medici, vista la sua situazione non semplice, lo aveva messo in terapia intensiva.

Pochi giorni fa, le sue condizioni erano migliorate ed infatti era stato dimesso e trasferito al Pierantoni-Morgagni di Forlì, ma nella mattinata di ieri, venti sei marzo, è stato colpito da un malore, che per lui è stato fatale.

I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Il sindaco di Predappio, nella pagina del Comune ha deciso di pubblicare un messaggio, in cui ha scritto:

“In questi giorni così difficili ci sentiamo ancora più vicini a ognuno degli abitanti di Predappio e condividiamo le fatiche, le speranze ma anche il dolore. In particolare, oggi il nostro pensiero va alla mamma di un nostro coincittadino che, a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni, ci ha lasciato poche ore fa. Questo virus ci sta obbligando a fare i conti con la precarietà delle cose.

Solo con il senso di comunità, di responsabilità condivisa e collaborazione potremmo superare questi momenti bui. Solo agendo insieme, per il bene comune potremmo farci forza l’un l’altro senza che nessuno rimanga indietro o solo. Una notizia che ci lascia sgomenti, è un decesso che deve spingerci alla riflessione per i giovani: non è vero che si ammalano e muoiono solamente gli anziani, anche i ragazzi devono stare attenti.”

La madre di Andrea Tesei, aveva perso anche il marito ed in questi ultimi giorni stava osservando la quarantena preventiva. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

