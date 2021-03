Il Sars-Cov-2 non si ferma e causa l’ennesima vittima della pandemia. Lei è Anna Scardigno che, a soli 29 anni, è morta di Covid-19 senza mostrare segni di patologie pregresse. Un lutto che colpisce tutta la comunità di Molfetta, in Puglia, di cui la giovane era originaria. Anna Scardigno si presenta come una delle vittime più giovani della pandemia causata dal coronavirus.

A dare il triste annuncio è stato il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, che con queste parole ha voluto ricordare la giovane Anna:

Oggi è un giorno triste. Maledetto Covid che ti sei preso una vita così giovane. Avverto come tutti voi un profondo senso di ingiustizia per questa perdita. Non è giusto. Sono provato da questa perdita perché una giovane vita che vola via ti lascia un ferita, la ferita dei sogni infranti. A nome della comunità molfettese esprimo cordoglio alla famiglia.

Ricordiamo che Anna era una ragazza sana e non aveva patologie pregresse. Da quanto appreso dalla stampa locale, anche la nonna della giovane è ricoverata all’Ospedale di Barletta e sta combattendo contro il coronavirus.

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio per Anna. Tra le tante parole possiamo leggere:

Anna non aveva altre patologie, si trovava in una condizione di sovrappeso (come tante persone). È triste leggere sui social attenuanti a giustificazione del fatto che il covid non colpisca tutti. La sua scomparsa invece è emblema del fatto che nessuno è immune.

E ancora:

Un’altro angelo volato via, una ragazza simpatica socievole speciale e adorabile poche come lei.

Anche la Società e i giocatori del Molfetta calcio si stringono all’immenso dolore della famiglia per la perdita dell’amata Anna.