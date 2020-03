Coronavirus Atlanta, bimba di 12 anni sta lottando per la sua vita Coronavirus Atlanta, bimba di 12 anni sta lottando per la sua vita, dopo essere risultata positiva al test. Ecco cosa è accaduto..

I contagi da Coronavirus, sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro ci sono stati anche tantissimi decessi. Nelle ultime ore, è venuta una nuova notizia terribile, una ragazzina di Atlanta, negli Usa, di soli dodici anni, chiamata Emma, dallo scorso venerdì sta lottando per la sua vita.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione americana, ma soprattutto i suoi familiari, che non si aspettavano di dover vivere un dramma simile.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, il cugino Justin Anthony, in un’intervista con la CNN ha parlato delle condizioni della piccola e come è stato scoperto il Covid 19.

Secondo il suo racconto lo scorso quindici marzo, Emma è stata portata in ospedale ed i medici dopo un’accurata visita, hanno scoperto che aveva la polmonite.

Pochi giorni dopo, hanno deciso di sottoporla al test e lo scorso venerdì è venuto fuori che il risultato è positivo. Il ragazzo ha detto che le sue condizioni non sono affatto semplici.

La piccola Emma è attaccata ad un ventilatore e sta lottando per la sua vita, i dottori stanno facendo il possibile per poterla aiutare. In base al suo racconto, la piccola non aveva altre patologie pregresse, è sempre stata in ottima salute.

La bimba negli ultimi giorni non è mai uscita dalla sua città ed infatti nessuno riesce a capire come abbia contratto il Coronavirus. Jessica Pope, la portavoce dell’ospedale, su questa vicenda, ha detto che la piccola è in isolamento e che per il momento le sue condizioni sembrano rimanere stabili.

Nel giro di pochi giorni i contagi da Covid 19, sono arrivati a numeri molto elevati e il virus ha colpito tutto il mondo. Tutti sono allarmati e preoccupati per come si sta mettendo la situazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Fonte: CNN