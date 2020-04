Coronavirus, aumentati i prezzi per Pasqua Stangata di Pasqua, aumentati i prezzi per il Covid. Ecco cosa è stato scoperto..

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei contagi e dei decessi, è salito a un numeri molto elevati, ovunque. A causa di questo, però, c’è stato anche un aumento dei prezzi per le festività pasquali. Alcuni prodotti, sono arrivati a costi davvero elevati.

A causa del Decreto emanato dal Governo, la maggior parte della popolazione è costretta a restare a casa e può uscire solo in caso di necessità, per motivi di salute, per andare a lavorare o per andare a fare la spesa.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, Federconsumatori ha registrato l’aumento dei prezzi per le Colombe e per le Uova di Pasqua. Tutti beni tipici del periodo.

Le persone, ovviamente, visto che non c’è la possibilità di poter cambiare negozio o supermercato per cercare l’offerta, molto spesso preferisce prenderle e spendere di più.

Anche la merce online, ha avuto un aumento dei prezzi, in questo caso, però, è stato registrato in alcuni prodotti, un aumento del centosessantotto per cento.

Mentre, nei negozi fisici, da Ferderconsumatori, è stato registrato un aumento per le Colombe che va dal 0.6% al 4%, invece per le uova di cioccolata artigianali è stato registrato un aumento del 12%. Ovviamente, questo non è stato un caso isolato, poiché sono stati alzati i prezzi anche sui limoni.

Quest’ultimi, dall’inizio dell’emergenza hanno avuto una richiesta molto alta e di conseguenza, vista la difficoltà dei produttori di mantenere il passo, c’è stato un aumento dei prezzi sia al dettaglio, che all’ingrosso.

I limoni sono considerati disinfettati e per questo, da quando è iniziata la pandemia, in molti hanno deciso di acquistarli per poter avere la possibilità di disinfettare tutto ciò che viene esposto al virus e per evitare il contagio.

Le associazioni ora stanno lavorando per cercare di registrare e denunciare tutti questi casi. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Qui Finanza