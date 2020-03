Coronavirus, azienda Roche cede gratis il farmaco della speranza per il Coronavirus Aggiornamenti sul farmaco anti-artrite, la speranza contro il Coronavirus. È intervenuta l'azienda produttrice: "responsabilità del nostro ruolo sociale, ecco cosa faremo"

Gli ultimi giorni non si parla d’altro che del farmaco anti artrite, il Tocilizumab (RoActemra), che somministrato a 2 pazienti affetti da coronavirus ricoverati a Napoli, ha portato miglioramenti dopo 24 ore. Questo farmaco anti artrite è stato ribattezzato il farmaco della speranza e come ha spiegato Paolo Ascierto, il direttore di Immunoterapia Oncologica dell’ospedale Pascale di Napoli, si tratta di un farmaco che agisce contro le tempeste di citochine, che vanno a scatenarsi quando c’è un’importante reazione immunitaria, proprio quella che avviene nei polmoni a causa del Codiv19.

Il medico ha spiegato che dopo l’intuizione, hanno deciso di contattare i colleghi cinesi ed hanno scoperto che anche loro avevano testato il farmaco su 21 pazienti, che in seguito hanno mostrato miglioramenti.

“Adesso bisogna solo capire quanti pazienti rispondono al trattamento. Il farmaco verrà mandato all’Agenzia Italiana del Farmaco, che lo valuterà e poi ne stenderà l’impiego. Bisogna studiare, analizzare e condividere i dati”, ha concluso Paolo Ascierto.

Sull’argomento, è subito intervenuta la Roche, azienda produttrice del farmaco anti artrite. Il presidente amministrazione delegato dell’azienda, Maurizio De Cicco, ha dichiarato: “come azienda che opera nelle scienze della vita, raggiungiamo ogni giorno milioni di italiani con farmaci e test diagnostici e in questa situazione di emergenza sentiamo ancora più forte la responsabilità del nostro ruolo sociale.

Forniremo gratuitamente per il periodo di emergenza il Tocilizumab a tutte le regioni che ne faranno richiesta, fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato”.

Questo non è stato l’unico ammirevole gesto dell’azienda. Dopo lo slogan “Roche si fa in 4”, l’azienda ha deciso di donare un milione di euro, per l’acquisto di mascherine e dispositivi di sicurezza, per tutti i medici che ogni giorno stanno lottando per sconfiggere il Coronavirus.

