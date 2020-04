Coronavirus, bimba di 11 anni contagiata da uno dei genitori Coronavirus, contagiata da uno dei genitori bambina di 11 anni. E' la più piccola della provincia

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi è diventato molto elevato. Nelle ultime ore è stato registrato un nuovo caso, ma questa volta la vittima è una bimba di undici anni, che è stata contagiata da uno dei suoi genitori.

Il fatto è avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti e per il momento sembra essere la più piccola contagiata della zona, l’altro minore che è risultato positivo, ha diciassette anni.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola è stata contagiata da uno dei suoi genitori, che è stato contagiato dal Covid alla fine di marzo.

E’ stata ricoverata subito in ospedale ed il contagio è avvenuto proprio in famiglia, composta da cinque persone. Il virus è stato trasmesso solo alla bimba.

Ci sono stati molti casi di contagi intra-familiari ed per questo che la piccola è stata sottoposta al tampone. Per il momento, non sono state rese note le sue condizioni mediche.

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo e per questo è fondamentale rispettare alcune regole, per evitare di essere contagiati. Come per esempio:

Lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e soprattutto in caso di sintomi non andare negli studi medici o negli ospedali, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenze.

Il Governo per evitare la diffusione ha chiesto a tutta la popolazione di stare a casa il più possibile, di uscire solo per le necessità. La prima riapertura delle attività è prevista per il quattro di maggio, ma solo se la situazione è sotto controllo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche della bimba.

Fonte: Il Messaggero