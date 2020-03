Coronavirus, bimba di 12 anni positiva al test Coronavirus, un'altra bambina positiva al test, ma non è ancora chiaro come sia avvenuto il contagio.

I casi di contagio da Coronavirus, sono arrivati a numeri molto alti e tutti ne sono molto preoccupati. Nelle scorse ore, è stato registrato un nuovo caso e questa volta la vittima, è una bimba di soli dodici anni, che vive nella zona di Pescara. Ancora non si sa come abbia contratto il virus.

L’intera popolazione è in ansia ed allarmata per come si sta diffondendo, infatti nell’ultimo Decreto, emanato dal Governo, è stato chiesto a tutti di rimanere in casa il più possibile e di uscire solo in caso di emergenza.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la bimba ha iniziato ad accusare i primi sintomi di influenza, nei giorni scorsi.

I medici hanno deciso di sottoporla al tampone e poco dopo, hanno scoperto che anche in questo caso, il risultato è stato positivo. Per fortuna, le sue condizioni al momento non sembrano preoccupanti.

E’ seguita dagli specialisti del reparto di malattie infettive. Però, non è ancora chiaro come sia stata contagiata. L’unica cosa che si sa, è che la madre lavora come medico nell’ospedale Santo Spirito, uno dei centri che sta combattendo la battaglia contro questo Covid 19.

Però, per il momento la donna non sembra essere affetta da questo virus. E’ probabile che nei prossimi giorni verrà sottoposta al tampone.

Tramite i familiari si sta cercando di capire quali siano stati i movimenti della bimba, per cercare di capire con chi sia stata a contatto e soprattutto come sia stata contagiata dal Coronavirus. Non si conoscono ancora bene nemmeno i luoghi che ha frequentato negli ultimi giorni.

I contagi da questo virus, sono arrivati a numeri molto elevati. Nella zona dell’Abruzzo, sono arrivati a più di cento nel giro di un solo giorno e tutti infatti, sono allarmati per questa situazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

