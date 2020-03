Coronavirus, bimba di 9 anni ha perso il padre e la madre è positiva al test Papà morto e mamma positiva, bimba di 9 anni sola contro il COVID19.

I casi di contagio da Coronavirus sono arrivati ad un numero molto elevato e di conseguenza anche il numero dei decessi, è molto alto. Nelle ultime ore, è stato reso pubblico il dramma di una bimba di soli nove anni, di Vomero, in provincia di Napoli, che si è ritrovata a combattere questo virus, con un dolore terribile.

Questo Covid 19 sta spaventando tutta la popolazione ed il Governo per evitare la sua diffusione ha deciso di emanare un nuovo Decreto, in cui ha chiesto a tutti i cittadini di uscire di casa solo in caso di emergenze e non per motivi futili.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola è in casa, con la mamma positiva al Coronavirus.

La scorsa settimana, il papà ha perso la vita. Era risultato positivo al test ed ha passato pochi giorni chiuso in casa, alla fine c’è stato un peggioramento ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Cotugno.

Subito dopo ha iniziato ad avere problemi respiratori ed i medici a quel punto non sono riusciti più a fare nulla per salvarlo. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Era un promotore finanziario, che non aveva altre patologie pregresse. Anche la moglie è risultata positiva al test e per il momento è in isolamento domiciliare insieme alla figlia di soli nove anni.

La bimba non sembra avere alcun sintomo e sta bene. I nonni si sono offerti di tenerla con loro, ma i medici lo hanno sconsigliato, poiché se dovesse essere positiva al Covid 19, potrebbe essere molto rischioso per i due signori. Potrebbe portare anche al loro decesso.

Per questo motivo, la piccola ora oltre a dover affrontare il dramma di questo virus, che sta spaventando tutti, è distrutta dal dolore per la perdita del suo papà ed anche nel vedere la mamma stare male.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Mattino