Coronavirus, bimba di cinque mesi positiva al test Coronavirus, un'altra bimba di cinque mesi positiva al test. E' stata contagiata da uno dei suoi genitori.

I casi di contagio da Coronavirus si stanno diffondendo ad una velocità molto elevata, infatti tutta la popolazione ne è allarmata e preoccupata. Nelle scorse ore, è venuto fuori un nuovo caso e questa volta, la vittima è una bimba di soli cinque mesi, a Zoppola, in provincia di Pordenone.

Questo virus sta spaventando tutta l’Italia, infatti il Governo, per evitare la diffusione, è stato costretto a chiedere a tutti di rispettare alcune regole, che sono molto importanti.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la piccola è stata sottoposta al tampone, pochi giorni fa, dopo che uno dei suoi genitori, è risultato positivo al test.

Alla fine, anche il suo risultato è stato positivo, ma nonostante tutto non ha sintomi ed è in ottima salute. E’ in isolamento domiciliare, con i suoi familiari, ma le sue condizioni non preoccupano affatto i medici.

Il sindaco di Zoppola, Francesca Papais, ha dato conferma di questi due contagi del suo paese, ma non ha fornito altri dettagli. Ha rinnovato l’invito a tutta la sua popolazione di non uscire dalle proprie abitazioni.

L’emergenza Coronavirus, ha colpito tutto il mondo. Il Governo italiano, per questo motivo, pochi giorni fa è stato costretto ad emanare un nuovo Decreto, per chiedere a tutti di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo per emergenze.

Inoltre, è stato chiesto di rispettare alcune regole come per esempio: non frequentare luoghi troppo affollati, lavarsi spesso le mani e stare ad almeno un metro di distanza gli uni dagli altri.

In più, cosa molto importante, non andare negli studi medici o nel pronto soccorso, in caso di sintomi. E’ fondamentale rimanere a casa e chiamare il proprio medico di base o i numeri di emergenza regionali.

Fonte: Sky tg24