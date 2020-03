Coronavirus, bimbo di 11 mesi positivo al test Coronavirus, bimbo di 11 mesi risultato positivo al test. Ecco le sue condizioni..

I contagi da Coronavirus, sono arrivati a numeri incredibili e tutta la popolazione ne è preoccupata. Nelle ultime ore è venuta fuori un’altra terribile notizia, un bimbo di soli undici mesi, è risultato positivo al test ed è stato ricoverato lo scorso mercoledì undici marzo, all’ospedale Meyer di Firenze.

In molti sono in ansia e sono sempre più allarmati per come si sta mettendo la situazione e soprattutto per il numero dei contagi, che cresce sempre di più, ogni giorno.

In base alle notizie che sono state rese note nelle ultime ore, un altro caso di Coronavirus è stato registrato all’ospedale pediatrico di Firenze, il Meyer.

Questa volta la vittima è un bimbo di soli undici mesi e secondo le informazioni emerse, le sue condizioni sembrano stabili e per il momento non preoccupano molto i medici. Viene dalla parte nord della Toscana.

Solo pochi giorni fa, è stata ricoverata un’altra neonata di soli quaranta cinque giorni, nello stesso ospedale, anche lei positiva al test per il Covid 19. Infatti tutta la popolazione è in ansia per come si sta diffondendo.

Le condizioni di questa piccola, sembrano stabili e non sembrano essersi aggravate con il passare dei giorni. Infatti poche ore fa, è venuta fuori la notizia che sarà dimessa e potrà tornare finalmente a casa.

Il Coronavirus, ormai, si è diffuso in tutta Italia ed i numero dei contagiati è alto. Pochi giorni fa, il Presidente del Consiglio, ha chiesto a tutti di rimanere in casa e di uscire solo per emergenze o per andare a lavorare.

Hanno chiesto a tutti anche di fare attenzione ad alcune raccomandazioni, come per esempio lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, di stare ad un metro di distanza dalle altre persone e soprattutto di non andare negli ospedali o negli studi medici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Fonte: Ansa