La diffusione del Coronavirus ha ormai spaventato tutta la popolazione ed infatti, con il nuovo Decreto, in molti sono in casa in isolamento, per evitare proprio di essere contagiati. Questa volta, la vittima è un bimbo di soli due anni, che è risultato positivo al test. Vive a Mestre, in provincia di Venezia.

In molti sono in ansia e sono preoccupati per come si sta diffondendo questo virus.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, è stato registrato un nuovo test positivo e questa volta la vittima è un bimbo di soli due anni.

E’ stato portato, domenica quindici marzo, all’ospedale dell’Angelo di Mestre ed i medici, hanno subito deciso di sottoporlo al tampone.

Poche ore dopo, hanno scoperto che il risultato era positivo. E’ venuto fuori che alcuni dei suoi familiari, sono affetti da Covid 19 e per questo, è quasi sicuro che il contagio sia avvenuto proprio tra le mura domestiche. In quell’ospedale, sono state registrati dieci decessi, proprio a causa di questo virus.

Nonostante tutto, le sue condizioni non sembrano affatto preoccupanti, ma vista la sua giovane età, i dottori hanno deciso di tenerlo sotto osservazione. E’ possibile che a breve verrà dimesso.

L’intera popolazione è preoccupata per come si sta mettendo la situazione, poiché i casi di contagio da Coronavirus, sono saliti a numeri molto elevati ed infatti, è stata dichiarata anche la Pandemia, da parte dell’OMS.

Il Governo, proprio per questo motivo, ha chiesto a tutti di rispettare alcune raccomandazioni, tra queste lavarsi spesso le mani, stare ad un metro di distanza dalle altre persone, ma soprattutto di uscire di casa solo in caso di emergenza.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

