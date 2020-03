Coronavirus, bollettino ufficiale comunicato da Angelo Borrelli, il 12/03/2020 alle ore 18:00 DIRETTA ANGELO BORRELLI: aggiornamento CORONAVIRUS. Numero dei contagiati, dei morti e dei guariti oggi.

Come ogni giorno, alle 18:00, è andata in onda la diretta sul sito ufficiale della Protezione Civile, presieduta dal capo del dipartimento Angelo Borrelli, assistito da Giovanni Rezza, dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore della Sanità. E come ogni giorno, è stato comunicato l’aggiornamento ufficiale del numero di contagiati, di morti e di guariti registrati fino ad oggi. Di seguito le parole e la diretta di Angelo Borrelli:

“Partiamo dal dato dei guariti: oggi registriamo 213 nuovi guariti, che portano al totale di 1258. Per quanto riguarda le persone affette da coronavirus, registriamo un incremento di 2214 nuovi casi. Quindi, attualmente, i positivi sono 12839:

5036 persone sono in isolamento fiduciario volontario a casa.

1153 sono in terapia intensiva.

6650 si trovano ricoverati con sintomi.

Il numero dei deceduti è di 188, Per un totale di 1016. Il 98% dei deceduti dall’inizio dell’emergenza, ha più di 68 anni e il 67% dei deceduti dall’inizio dell’emergenza, ha delle patologie pregresse.

Per quanto riguarda le forze in campo, abbiamo oggi più di 4600 uomini rispetto a ieri. Quindi c’è un incremento di oltre 2100 per l’esattezza 2159, uomini e donne impiegati nelle attività di assistenza alla popolazione…

… Abbiamo già distribuito oltre 4 milioni di dispositivi. Oggi abbiamo distribuito oltre un milione e duecentomila mascherine. Abbiamo un distribuzione quotidiana che noi contiamo di implementare quanto prima, che va dal milione al milione e mezzo di mascherine al giorno.

Vogliamo sottolineare l’importanza di donare il sangue, in questo periodo si sta registrando una contrazione del fenomeno della donazione del sangue.

Sappiamo che la donazione del sangue è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza, quindi facciamo un appello a tutti di continuare a donare il sangue. Contattate i centri specializzati per prendere appuntamento”.

Borelli ha poi ribadito che non c’è bisogno della mascherina, se si rispetta la distanza il metro di sicurezza.

Invece, se in ambito lavorativo, non è possibile mantenere questa distanza, bisogna indossare la mascherina.