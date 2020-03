Coronavirus Brescia, morta cassiera di 48 anni Coronavirus, cassiera di 48 anni morta in casa. Chiuso il supermercato

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati, proprio come i decessi ed infatti tutta la popolazione è molto preoccupata per come si sta mettendo questa situazione. Nella giornata di oggi, venerdì venti marzo, tra uno dei decessi, c’è quello di una cassiera di Brescia di quarantotto anni.

La situazione in quella città, non è molto semplice, poiché è una delle più colpite dal Covid 19 e tutti i cittadini sono allarmati.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, questa donna di quarantotto anni, di cui ancora non si conoscono le generalità, lavorava nel supermercato Ipersimply, che si trova in via Valcamonica, a Brescia.

Era chiusa in casa da lunedì, con febbre molto alta. Era risultata positiva al test, ma nella notte le sue condizioni si sono aggravate di gran lunga.

Fino a quando questa mattina, il suo cuore non ha cessato di battere per sempre, per complicazioni causate dal Coronavirus. Un decesso scioccante, che ha spezzato i cuori di tutta la comunità e di tutti i suoi familiari.

Sempre nella mattinata di oggi, è stato chiuso il supermercato in cui lavorava come cassiera, per la sanificazione.

Questa notizia ha fatto subito il giro del web ed infatti molti clienti di quel negozio sono stati subito avvisati di questo decesso. I contagi da Coronavirus, sono arrivati a numeri molto alti ed infatti, diversi giorni fa, il Governo è stato costretto ad emanare un nuovo Decreto.

E’ stato chiesto a tutti di rimanere in casa il più possibile e di uscire solo per emergenze e necessità importanti: recarsi in farmacia, al supermercato per beni indispensabili, per motivi di salute o per motivi lavorativi.

È fondamentale lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati e stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.