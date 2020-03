Coronavirus Brescia, morto volontario della Croce Rossa Fausto Bertuzzi Coronavirus, volontario della Croce Rossa è morto. In questo periodo è stato in prima linea per aiutare i cittadini. Lascia moglie e due figli.

Un altro nuovo decesso, insieme a tutti gli altri, è stato registrato nelle scorse ore, questa volta la vittima è un volontario della Croce Rossa, chiamato Fausto Bertuzzi, di Calvisano, in provincia di Brescia. I contagi da Coronavirus, sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a questi, anche i decessi. Questa grande perdita, ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto tutti i suoi colleghi volontari, che non si aspettavano di doverlo perdere ad un'età così giovane. In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, ad annunciare questa tragica morte, è stata proprio la Croce Rossa, in un messaggio su Twitter. Aveva solamente quarantanove anni ed era addetto proprio alla guida dell'ambulanza. Lascia la moglie Paola ed i suoi due figli, Dario e Michele. Il Presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, ha dichiarato: "Non si può scegliere il modo di morire. E neppure il giorno. Possiamo soltanto decidere come vivere. Questo è quello che dobbiamo fare per celebrare degnamente la memoria di Fausto, il nostro volontario di Brescia, che oggi ci ha lasciato, stroncato dal Coronavirus. Era volontario da 22 anni nel comitato di Calvisano, in provincia di Brescia. Aveva scelto molto giovane di dedicare il proprio tempo ai più vulnerabili facendo servizio in ambulanza. In queste settimane difficili operava in una delle zone più esposte all'azione di questo maledetto virus, scegliendo di regalare la sua esperienza alla comunità dolente. Fausto aveva scelto la prima linea, insieme a tanti altri di noi. Insieme, facendo tutti i sacrifici necessari, vinceremo questa battaglia. Te lo dobbiamo. Grazie per esserci stato Fausto. Grazie a tutti i nostri Volontari, l'anima bella di questa Italia martoriata!" I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto alti ed infatti tutta la popolazione è preoccupata ed allarmata. Purtroppo ci sono stati anche molti decessi e pochi giorni fa, per questo motivo, il Governo è stato costretto ad emanare un nuovo Decreto: chiede a tutti di rimanere a casa e di uscire solo per le emergenze.