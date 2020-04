Coronavirus, il calendario della fase 2: nuovi aggiornamenti Coronavirus, è in atto la preparazione del calendario per la fase 2: ci sono date ipotetiche sulle apertura di negozi, bar e ristoranti

Nel corso della riunione di ieri con la task force, sono infatti emerse altre date che potrebbero riaccendere un barlume di speranza negli italiani: l’11 maggio potrebbero infatti riaprire i negozi al dettaglio, ma ovviamente, per evitare assembramenti, non si parla ancora di riaprire i centri commerciali e mercati rionali

In questa data infatti potrebbero riaprire anche i parrucchieri, ma su questo il governo frena, e aspetterà ancora qualche altro giorno prima di dare conferma ufficiale.

Ci sono poi bar e ristoranti che sono ancora un tema di interesse molto accesso, per queste categorie infatti si ipotizza una data vicina al 18 maggio e anche in questo settore ci saranno grandissime attenzioni: non sarà possibile superare la capienza massima del 50%, tra i tavoli dovrà esserci un massimo distanziamento

Inoltre, non si esclude che i ristoratori siano obbligati a mettere dei plexiglass tra un tavolo e l’altro. Prima di questa data, è possibile che il settore della ristorazione potrà organizzarsi con i take away anche se già molti punti si sono organizzati su questo senso

Per quanto riguarda cinema, teatri, circoli ricreativi, discoteche, e attività culturali e di svago, non ci sono ancora date certe, e per quanto riguarda il settore musicale e eventi dal vivo sembra che non si potrà tornare alla normalità prima di Primavera 2021

A fornire questa ipotesi è stato il presidente di Assomusica che sottolinea come proprio questo settore sia tra i più penalizzati in questa emergenza mondiale