A causa dell’emergenza che ha colpito l’Italia per in questi giorni per il numero elevato dei contagi da Coronavirus, la catena dei supermercati Carrefour, ha deciso di limitare gli orari di apertura, di tutti i negozi, per permettere a tutti di poter fare spesa.

A dare questa notizia è stata proprio la catena in una nota, che ha reso pubblica. Inoltre, hanno dichiarato che ringraziano i dipendenti e che riceveranno un premio economico, per il lavoro che stanno facendo.

In base alle informazioni che sono state rese note, la limitazione di questi orari, parte dalla giornata di oggi giovedì diciannove marzo a domenica ventinove marzo.

Gli orari di apertura saranno dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.00 e la domenica dalle 8.30 alle 15.00. La catena di negozi, vuole continuare a garantire a tutti i suoi clienti, la proprie attività e il proprio lavoro.

In una nota, hanno scritto: “In questo modo continueremo a garantire sia la possibilità di accedere ai nostri negozi in fasce orarie che le necessità dei cittadini, sia il bisogno di tutelare le esigenza di riposo dei nostri collaboratori impegnati in uno sforzo straordinario, ai quali verrà corrisposto, nei prossimi giorni, un premio economico a riconoscimento del loro prezioso contributo!”

Questo vale, ovviamente, per tutti i supermercati, ipermercati e negozi della catena italiana. Nella giornata di martedì diciassette, i dipendenti di uno dei supermercati di Torino, hanno deciso di fare una protesta, poiché stavano lavorando senza le mascherine.

Hanno deciso di mettersi fuori al negozio, dalle sei del mattino. Alla fine, l’attrezzatura, è arrivata intorno alle nove ed subito dopo, sono entrati a lavorare.

L’emergenza del Coronavirus ha colpito ormai tutta la popolazione. Per questo ora è importante limitare il tempo che si passa fuori e stare il più tempo possibile nelle proprie abitazioni.

