Coronavirus Caserta, bimbo di tre mesi positivo al test Coronavirus, bimbo di tre mesi positivo al test. Per ora è il più piccolo di tutta la provincia.

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme, ci sono a stati ancora tanti decessi. Infatti tutta la popolazione è preoccupata, per come si sta mettendo la situazione. Nelle ultime ore, è venuto fuori un nuovo caso di Covid 19 e questa volta la vittima è un bimbo di tre mesi, di Succivo, in provincia di Caserta.

Questo virus, ormai, non ha colpito solamente l’Italia, ma si sta diffondendo in tutto il mondo ed infatti tutti sono in ansia ed allarmati.

Nelle ultime ore sono emerse nuove informazioni sui casi di contagio nel casertano e tra queste nuove vittime, c’è anche un bimbo di soli tre mesi.

E’ il più piccolo caso di Coronavirus, di tutta la zona, ma per il momento non sono state ancora rese note le sue condizioni mediche e se si trova in ospedale o in isolamento domiciliare. Sono risultate positive al test, anche altre persone ed infatti i contagi, nel giro di pochi giorni, sono saliti ad un numero molto elevato.

Vista l’emergenza che sta vivendo ora l’Italia, il Governo è stato costretto ad emanare un nuovo Decreto, in cui ha chiesto la chiusura si tutte le aziende che non producono beni essenziali e di prima necessità.

In più, è stato chiesto anche a tutti i cittadini di rimanere a casa il più possibile per evitare la diffusione del virus. Il Presidente del Consiglio chiede di uscire solo per casi di estrema necessità.

Ora, è anche importante prestare attenzione ai consigli essenziali, come per esempio: lavarsi spesso le mani, evitare assembramenti, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri ed evitare i baci e gli abbracci.

Inoltre è fondamentale non andare negli ospedale o negli studi medici, in caso di sintomi, ma si deve chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenza.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni del bimbo.

Fonte: La Repubblica