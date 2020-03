Coronavirus, casi positivi tra chi ha assistito allo spettacolo di Giuliana De Sio Qualche giorno fa Giuliana De Sio ha raccontato di aver contratto il coronavirus ed ora risultano casi positivi tra chi ha assistito al suo spettacolo al Teatro Garibaldi.

Qualche giorno fa Giuliana De Sio ha raccontato di aver contratto il coronavirus ed ora risultano casi positivi tra chi ha assistito al suo spettacolo al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta.

A raccontare quanto sta succedendo in città, è stato il sindaco Antonio Mirra.

Ci sono casi positivi al coronavirus tra le persone che lo scorso 24 febbraio hanno assistito allo spettacolo dell’attrice napoletana Giulia De Sio al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere.

Il sindaco Antonio Mirra ha pubblicato un video messaggio sulla sua pagina Facebook ed ha spiegato la situazione. Queste le sue parole:

“Un’attrice ha detto di aver contratto il Coronavirus verso la meta’ di febbraio, di essersi ricoverata allo Spallanzani e di essere risultata negativa i primi di marzo. Questa attrice è stata al teatro Garibaldi con uno spettacolo il 24 febbraio, preceduto da un incontro con gli spettatori al Salone degli Specchi. A quello spettacolo c’erano sia il paziente 1 che il paziente 2, oltre al nucleo familiare di un paziente deceduto nei giorni scorsi. Io ritengo che quando un personaggio pubblico risulta positivo, o lui o il suo entourage abbia il dovere di comunicare immediatamente la sua positività, altrimenti è impossibile risalire a tutta la rete dei contatti avuti“, ha detto.

Ed ha aggiunto: “Non spetta al Comune individuare le responsabilità, non abbiamo le competenze scientifiche per farlo. Mi fermo a constatare i dati. Lo spettacolo è del 24 febbraio e i pazienti contagiati cominciano ad avvertire sintomi tra fine febbraio e inizio marzo pochi giorni dopo lo spettacolo”.

“L’Asl è stata da me informata e farà le sue verifiche, così come noi come città verificheremo se ci sono responsabilità da parte di chi aveva dei doveri e non li ha osservati mettendo a rischio gli spettatori e chi ha incontrato l’attrice per farsi un selfie”.