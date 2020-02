Coronavirus, c’è la settima vittima in Italia Coronavirus, la settima vittima in Italia è un uomo di 62 anni residente di Castiglione d’Adda; ecco cosa glie è successo

Coronavirus si aggrava il bilancio delle vittime in Italia. Poco fa il Tg 5 ha annunciato il decesso della settima vittima italiana. Si tratta di uomo di 62enne di Castiglione d’Adda, che era ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como. Anche lui, come le altre vittime, aveva gravi patologie pregresse.

Un ‘altra vittima del Coronavirus in Italia! Un 62enne con patologie pregresse era stato ricoverato per gravi problemi e sottoposto al tampone per Coronavirus. Una volta trovato positivo, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como. Domenica 23 febbraio le sue condizioni di salute erano peggiorate. Era dializzato aveva tante patologie croniche pregresse.

I medici lo avevano trasferito dal reparto di malattie infettive nel reparto di terapia intensiva. Il 62enne di Castiglione D’Adda si è spento nel pomeriggio del 24 febbraio 2020.

Purtroppo il Coronavirus non da tregua al nostro paese. Tutte le vittime sono tutte persone con patologie pregresse o in età avanzata. Il Coronavirus, COVID-19, non ci stancheremo mai di ripeterlo, non è altro che una normale influenza. Purtroppo, questa patologia mette a rischio le persone immunodepresse o malate.

La prima vittima deceduta per il Coronavirus è stato Adriano Trevisan, il 78enne di Vo’. La seconda vittima è stata Giovanna Carminati, una donna di 77 anni residente a Castelpurlengo. La donna è stata trovata priva di vita nella sua casa. Il tampone è stato fato post mortem ed è risultata positiva al Coronavirus.

Angela Denti Tarzia è stata la terza vittima del Coronavirus. Aveva 68 anni ed era stata ricoverata a Crema. Anche lei era una paziente oncologica con un quadro clinico pregresso molto compromesso. La quarta vittima, invece, era un uomo di 84 anni ricoverato all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Infine, la sesta vittima è un uomo di 80 anni residente a Castiglione d’Adda è deceduto all’ospedale Sacco di Milano. Era stato portato in ospedale a Lodi giovedì per un infarto.