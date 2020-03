Coronavirus, chi fuma rischia più del doppio di finire in terapia intensiva L'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che chi fuma rischia più del doppio di finire in terapia intensiva o di avere bisogno della ventilazione meccanica.

Vista l’emergenza coronavirus che il nostro Paese sta affrontando, l’Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che chi fuma rischia più del doppio di finire in terapia intensiva o di avere bisogno della ventilazione meccanica nel caso contrasse il Covid-19.

In altri termini, i fumatori sono più gravi e rischiano la vita. Purtroppo, circa il 10% dei pazienti colpiti dal coronavirus ha bisogno di essere ricoverato in terapia intensiva.

L’istituto superiore di Sanità attraverso un comunicato stampa ha citato alcune recenti ricerche epidemiologiche che sono state condotte in Cina ed ha dichiarato;

“Non ci stupisce quindi che recentissimi studi relativi al Covid-19 abbiano evidenziato un rischio di malattia più severa tra i fumatori”, si legge nel comunicato dell’ISS, che sottolinea come “un terzo in più dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all’atto del ricovero una situazione clinica più grave dei non fumatori“.

Sappiamo tutti che il fumo è uno dei nemici principali dei nostri polmoni e può provocare infezioni respiratorie e altre patologie più gravi come il cancro. In questi tempi così difficili per tutti, il vizio del fumo può essere ancor più grave.

In base agli studi epidemiologici è stato riscontrato che la mortalità raddoppia sia per gli uomini che le donne fumatrici. Sale a 4,7 la percentuale di morti rispetto al 2,8 %.

Alla luce di questi dati, l’istituto superiore della Sanità ha invitato i cittadini a “cessare di consumare qualsiasi prodotto del tabacco è perciò oggi ancor più importante“.

Nel nostro Paese, l’ISS ha riferito che sono 11,6 milioni i fumatori, ovvero “il 22% della popolazione di età superiore ai 15 anni“. Gli uomini sono 7 milioni mentre le donne 4,5 milioni. Questo brutto vizio è più diffuso tra gli adolescenti tra i 14 e i 17 anni.

Walter Ricciardi ieri ha anche scritto un tweet: “Avviso ai fumatori: chi fuma e si infetta con il coronavirus ha una prognosi decisamente peggiore, cercate di smettere quanto prima“.