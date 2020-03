Coronavirus, come fare il bucato in sicurezza Coronavirus, come fare il bucato in sicurezza? Ecco come eliminare germi, virus e batteri

Come si fa il bucato ai tempi del Coronavirus? Quali sono le accortezze che tutti noi dobbiamo adottare per pulire per bene e disinfettare i nostri capi? E a maggior ragione, quali sono i suggerimenti per chi fa il bucato in una casa dove è presente un caso positivo?

Siamo abituati a pensare che basta lavare a 60 gradi i nostri panni in lavatrice, ma questo non è sufficiente. Come non lo sono i normali detersivi che utilizziamo ogni giorno per lavare i nostri panni. C’è chi pensa che basti aumentare la dose di detersivo inserita, ma questo potrebbe essere controproducente, perché potrebbe impedire alla lavatrice di smaltire il detergente, lasciando sporco e germi lì dove sono. E così faremmo più danni che altro.

Per prima cosa usiamo il giusto dosaggio di detersivo: i detergenti in tabs o capsule sono molto utili in questo senso, perché ci permettono di non sbagliare e di avere sempre capi puliti e igienizzati. E poi dobbiamo scegliere i giusti gradi per poter sterilizzare e igienizzare i nostri indumenti. Da sola l’alta temperatura non basta, c’è bisogno di altro.

E se c’è una persona malata? Tutti i suoi capi vanno lavati a parte con detersivo e disinfettante, asciugando i capi in asciugatrice, al sole o con stiratura a vapore per eliminare tutto. Dopo ogni lavaggio, igienizzate la lavatrice con un ciclo completo almeno a 60 gradi e candeggina.

La biancheria sporca di una persona positiva, va messa da parte e non mischiata con quella del resto della famiglia e va maneggiata indossando i guanti.

Non bisogna condividere il letto, quindi le lenzuola, con una persona positiva.

È molto importante anche arieggiare ogni giorno le stanze e pulire le superfici con acqua e sapone o con alcool etilico 75% o ipoclorito di sodio 0,5%. Eseguire le pulizie con i guanti.

Controllare sempre le etichette e seguire le raccomandazioni consigliate sulle confezioni, prima di utilizzare qualunque prodotto per pulire.