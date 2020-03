Coronavirus, Consiglio dei Ministri: ipotesi restrizioni fino al 31 luglio e multe salate Coronavirus, il Consiglio dei Ministri va verso l'ipotesi di prolungare le restrizioni fino al 31 luglio, le multe per chi trasgredisce arrivano a 4000 euro

Si sta riunendo in queste ore il Consiglio De Ministri probabilmente per varare un nuovo decreto legge basato su due punti fondamentali: il primo, e quello più preoccupante, è che le restrizioni potranno andare avanti fino al 31 luglio, il secondo riguarda le multe da pagare in caso di trasgressione

Per quanto riguarda il primo punto, la“bozza in entrata”, sottolinea di come tute le attività che oggi sono ferme, partendo dalle scuole per arrivare a musei e teatri potranno restare chiuse fino al 31 luglio. Tuttavia, il prolungamento non sarà immediato e si procederà per blocchi da 30 giorni

Per ora, almeno finché non verrà emanato un nuovo decreto, le attuali norme scadranno ancora il 3 aprile. Ma vista la situazione ancora allo stremo e l’emergenza nel Paese è probabile una proroga.

Inoltre, saranno salatissime le multe per chi non rispetta le regole: oltre ad un’ammenda fino a 4.000 euro è prevista una confisca del mezzo per chiunque violi le misure anti-contagio disposte dal governo.

Cosa potrebbe accadere se ci fosse di nuovo una proroga? Tutte le attività che sono ferme potrebbero rimanere così, tra queste ci sono negozio al dettaglio, teatri, palestre, sale convegni, cinema e attività commerciali di vario genere. Inoltre, ancora, ci si potrà spostare solo per motivi veramente urgenti, come sta avvenendo in questi giorni

Potranno essere utilizzati dei droni per aumentare i controlli, in molte città d’Italia è già arrivato l’esercito. La stazione di Milano è tra le più controllate, è attesa per le prossime ore una misura più chiara di quanto potrebbe ancora accadere.