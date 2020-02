Coronavirus, contagiati marito e moglie, sono due medici. Lei è pediatra Coronavirus. Contagiati due medici, sono marito e moglie. Lui è medico di base, lei è pediatra. Ecco dove e quando è stato scoperto..

Sono stati registrati altri due casi di Coronavirus, questa volta le vittime sono due medici, moglie e marito, di Pavia. Da questa notte sono ricoverati all’ospedale San Matteo ed entrambi sono risultati positivi al primo test, al quale sono stati sottoposti. Le loro condizioni sembrano stabili.

Tutta l’Italia è in ansia per ciò che sta accadendo e per come si sta mettendo la situazione. I dottori ora, stanno facendo il possibile per cercare di evitare l’aggravarsi della situazione.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, la moglie è una pediatra che lavora nella zona di Codogno, in provincia di Lodi.

Mentre il marito, è un medico di base, che lavora a Pieve Porto Morone e Chignolo Po, in provincia di Pavia. Sono ricoverati all’ospedale San Matteo da questa notte, al reparto di malattie infettive.

In base alle informazioni che sono venute fuori, la coppia è risultata positiva al primo controllo a cui sono stati sottoposti. Il sindaco, di Pieve Porto Morone, Virgilio Anselmi, è in Comune da questa mattina, in attesa di comunicazioni dalle autorità sanitarie e dalla Regione.

Sul sito del Comune, è stato pubblicato un messaggio, in cui c’è scritto: “Siamo in attesa di ricevere notizie ufficiali su casi potenziali di Coronavirus, riscontrati sul territorio comunale di Pieve Porto Morone.

In attesa di ulteriori probabili indicazioni e/o provvedimenti che saranno presi dalla Regione Lombardia e l’assessore alla Sanità, il sindaco in via provvisoria e precauzionale, invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo. (es. Bar, impianti sportivi, luoghi religiosi).

Chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori, NON SI RECHI assolutamente al pronto soccorso, ma si RIVOLGA al 112 e mantenga regole igieniche evitando di entrare in contatto con altre persone!”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche della coppia.

