Coronavirus, contagiata una bambina di 4 anni della Lombardia Coronavirus, contagiata la prima bambina in Italia, insieme ad altri tre minori. L'assessore Giulio Gallera è intervenuto su La7. Situazione non preoccupante. Ecco le sue dichiarazioni.

Il Coronavirus, ormai, si sta diffondendo rapidamente e tutta l’Italia ne è preoccupata. Nessuno ancora riesce a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Nelle ultime ore, è venuto fuori che tra i 260 contagiati in Lombardia, c’è anche una bambina di 4 anni, che vive a Castiglione D’Adda, nella zona del Focolaio.

Tutta la popolazione è in allarme ed è preoccupata per come si sta diffondendo questo virus. Molti hanno deciso infatti di chiudersi nelle proprie abitazioni, per evitare il contagio.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la piccola vive a Castiglione D’Adda, in una delle zone “Focolaio” e sembrerebbe che sia stata colpita da una lieve influenza.

I medici hanno deciso di sottoporla al tampone ed in base alle notizie venute fuori poco tempo fa, il suo risultato è positivo.

E’ in isolamento al San Matteo, ma per il momento sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi. Anzi è stabile ed ha una lieve influenza. E’ la più giovane contagiata del nostro paese. Sono risultati positivi altri tre minorenni, due di 10 anni e uno di 15. Due sono già tornati a casa e il terzo è ricoverato all’ospedale di Seriate, Bergamo. Tutti in buone condizioni fisiche.

L’assessore del Welfare ha sottolineato il fatto che nei bambini il Coronavirus non attacca in maniera grave, come negli anziani che hanno già patologie e quadri clinici compromessi.

Giulio Gallera ha confermato questa notizia, in diretta su La7. Cliccate QUI PER IL VIDEO DELLA DIRETTA.

I decessi negli ultimi giorni per questo virus sono saliti a undici ed i contagiati in tutta l’Italia, sono oltre trecento. Tutti sono in allarme per come si sta diffondendo e per come sia arrivato quasi ovunque.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche della piccola.

