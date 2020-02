Coronavirus, contagiato un infermiere di Codogno Coronavirus, contagiato anche un infermiere. Ecco dove e come è accaduto..

Nelle ultime ore, è venuto fuori un nuovo contagio. Si tratta di un infermiere di Codogno, che lavora al pronto soccorso dell’ospedale ed ha avuto contatti con il ragazzo di trentotto anno, di Pozzo D’adda, che è stato il primo contagiato in Italia.

Tutta la popolazione è in allarme per ciò che sta accadendo e soprattutto per come si sta mettendo la situazione. I medici ora, stanno facendo il possibile per cercare di aiutare tutti.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, l’infermiere ha preso in cura il primo contagiato e quando ha capito che era affetto da Coronavirus, non sapeva cosa fare.

L’uomo, per evitare di trasmettere il virus a tutta la popolazione, ha deciso di mettersi in isolamento volontario a casa sua. Viveva da solo e non c’era alcun pericolo di contagio.

Nella notte di venerdì però, sono iniziati ad arrivare i primi sintomi e per questo motivo ha chiamato subito l’ambulanza ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza.

E’ stato ricoverato, sempre in isolamento al reparto di malattie infettive e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. I risultati degli esami sono stati positivi. Secondo le informazioni emerse, non è in pericolo di vita, ma la sua condizione sembra stabile.

L’Italia intera è in allarme per ciò che sta accadendo e soprattutto per come il contagio si sta allargando. I medici stanno facendo il possibile per cercare di aiutare tutte le persone che ne sono affette.

La cosa importante, per evitare qualsiasi tipo di problema è quella di non andare negli studi medici o negli ospedali, ma in caso di febbre, influenza o problemi respiratori, bisogna chiamare il proprio medico di base o il centododici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche dell’infermiere.

