Coronavirus, Coop chiude 1100 negozi in tutta Italia per due domeniche: riposo per i dipendenti Coronavirus, la Coop ora prende la sua decisione, chiuderanno 1100 punti vendita in tutta Italia per due domeniche: bisogna far riposare i dipendenti

Coronavirus, la Coop ha disposto per la chiusura di più di 1100 punti vendita per le prossime due domeniche. Il motivo? "Facciamo riposare i dipendenti", niente spesa per gli italiani quindi il 22 e il 29 marzo, una decisione drastica ma più che giusta viste le emergenze di questi giorni La Coop ha spiegato quanto sta accadendo in una nota: "La riteniamo una misura doverosa per due motivi entrambi importanti. Così facendo contribuiamo a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica" "Veniamo incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone; sarà utile per avere una pausa in più in grado di attenuare la tensione delle scorse settimane. La misura è ovviamente eccezionale e limitata". Inoltre, Coop Italia, sulla sua pagina Twitter ha pubblicato un post molto più coinciso e di evidente collaborazione con le misure cautelar che il Governo sta adottando per salvaguardare il nostro Paese nel miglior modo possibile "Tutti i negozi #COOP CHIUSI LA DOMENICA. Per le prossime due settimane: domenica 22 e 29 marzo. Una misura che risponde all'esigenza di una pausa per il personale impegnato nei punti vendita e rafforza l'invito a limitare le uscite.#CoopItalia #Covid_19″ Inoltre, c'è da specificare che ci saranno anche delle variazioni per quanto riguarda l'orario di chiusura dei 400 negozi di Coop Alleanza 3.0: da giovedì e fino al 29 Marzo, chiuderanno alle 19.30 Ovviamente l'orario di apertura e le concessioni per fare la spesa sono le stesse di questi giorni, si può andare al supermercato muniti di autocertificazione, uno alla volta, e rispettando le dovute distanze di sicurezza.