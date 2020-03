Coronavirus, gli ultimi dati aggiornati nella conferenza stampa dell’8 marzo 2020 Coronavirus dati aggiornati nella conferenza stampa del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro dell'8 marzo 2020

I dati aggiornati sulla situazione in Italia aggiornata all’8 marzo 2020 sono stati comunicati nella Conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus delle 18:00. A leggere i dati sono stati il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

L’emergenza Coronavirus tiene tutti gli italiani con gli occhi incollati alla tv. Nella Conferenza stampa delle 18:00 dell’8 marzo 2020 Angelo Borrelli, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Silvio Brusaferro, il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, hanno fatto il punto della situazione.

In Italia ci sono diverse persone trovate positive al Coronavirus, per un totale di 7.375 i casi (dal primo contagiato ad oggi). In questo momento 6.387 persone risultano positive al virus sul territorio italiano. I casi positivi sono divisi così:

3.372 in Lombardia,

1.097 in Emilia-Romagna,

623 in Veneto,

355 in Piemonte,

265 nelle Marche,

165 in Toscana,

100 in Campania,

81 nel Lazio,

67 in Liguria,

53 in Friuli Venezia Giulia,

51 in Sicilia,

36 in Puglia,

26 in Umbria,

23 nella Provincia autonoma di Trento,

17 in Abruzzo,

14 in Molise,

11 in Sardegna,

9 in Valle D’Aosta,

9 in Calabria e

9 nella Provincia autonoma di Bolzano.

4 in Basilicata,

Nel complesso ci sono:

622 le persone guarite

366 deceduti

Va detto, però, che questo dato (366 decessi) dovrà essere confermato dall’Istituto Superiore di Sanità che dovrà stabilire la causa effettiva del decesso.

Angelo Borrelli, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiunto che i decessi registrati l’8 marzo 2020 sono 133 divisi come segue:

113 in Lombardia,

8 in Emilia Romagna,

5 nel Veneto,

2 in Liguria,

2 nel Lazio,

1 nelle Marche,

1 in Puglia,

1 in Friuli Venezia Giulia.

La regione più colpita nel nostro paese è la Lombardia. I 366 decessi sono divisi come segue:

267 sono nella Lombardia, pari al 72,9% del totale

56 decessi sono avvenuti in Emilia Romagna

18 in Veneto

da 1 a 7 deceduti in altre 6 Regioni italiane

L’eta delle persone decedute è la seguente:

da 0-49 anni 1 persona,

50-59 anni 1 persona,

60-69 anni 14 persone,

60-69 39 persone,

80-89 60 persone,

maggiori di 90 anni 18 persone

I lavori del Comitato Operativo continuano presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile.

Angelo Borelli ha detto nella conferenza stampa dell’8 marzo 2020:

“Il totale dei positivi è 6.387, 1.326 in piu’ di ieri. Di questi 2.180 sono in isolamento domiciliare, 3.557 ricoverati con sintomi, 650 in terapia intensiva. I guariti di oggi sono 33 per un totale di 622, i deceduti sono 133 per un numero complessivo di 366”.