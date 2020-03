Coronavirus, denunciato un uomo che girava per la città con mantello rosso e maschera antigas Un uomo è stato sorpreso a girare per le strade con tanto di mantello rosso guanti e maschera antigas

In questa situazione di emergenza c’è chi davvero non sa più come comportarsi. È il caso di un uomo di Alessandria, Aldo Codogno che è stato sorpreso a girare per le strade con tanto di mantello rosso guanti e maschera antigas. Non si è capito troppo bene se l’uomo voleva semplicemente burlarsi del panico generale o se effettivamente stesse utilizzando quel particolare vestiario per auto tutelarsi.

Girava per le strade con la tuta anti contaminazione e spruzzava una sostanza non bene identificata intorno a sé. I cittadini allarmati hanno avvertito le autorità. I vigilanti si sono subito recati sul posto e sono rimasti increduli per quello che hanno trovato. L’uomo è stato fermato dalle autorità e denunciato per procurato allarme.

Subito dopo ha fatto delle dichiarazioni sui social in cui si dice indignato. Ecco cosa ha scritto su Facebook:

“Sei in zona rossa in piena epidemia di un virus devastante. Vivi in casa con i genitori anziani e devi fare la spesa. Prendi ogni precauzione per tutelare te loro e il prossimo, cioè indossi mascherina, tuta, guanti e ti porti dietro il disinfettante per uscire, ma ecco che arriva una volante della polizia a sirene spiegate, poi un’altra e un’altra ancora”.

L’uomo continua e spiega:

“Agitatissimi ti fermano, ti portano in questura e sotto l’ordine della pubblico ministero di turno fanno due cose, ti denunciano per procurato allarme, ti sequestrano guanti, tuta, mascherina e disinfettane, prima di dirti in; attesa di processo può andare.

E Conclude:

“Cioè in pratica, nel nome della pubblica sicurezza, ti tolgono ciò che ti proteggeva dal virus, esponendoti quasi di proposito al rischio di contagio. Ora non pretendo solo le scuse, ma un elogio pubblico da parte delle autorità coinvolte”.

L’uomo continua nelle sue affermazioni e racconta che non c’è niente da ridere e che non è giusto punirlo solo per aver perso delle precauzioni. Il punto è che nessuna autorità ha indicato la maschera antigas tra le protezioni da adottare.

Bisogna aver coscienza e capire che vestirsi così in questo modo e andare a spruzzare quello che definisce disinfettante per la città, può provocare paura e generalizzare panico. La polizia ha deciso di denunciare l’uomo anche per le parole dette sui social. Ora la domanda che sorge spontanea è quest’uomo è semplicemente un burlone? o stiamo davvero tutti perdendo il senno?.