Coronavirus, documento segreto inglese: “Durerà un anno” Secondo un documento segreto inglese, il coronavirus durerà un anno, fino alla primavera del 2021 e l'80% della popolazione verrà contagiata.

Secondo un documento segreto inglese, il coronavirus durerà un anno. Il documento segreto è stato redatto da Public Health England per i responsabili del servizio sanitario britannico (Nhs) svelato dal The Guardian.

Per quanto riguarda il Regno Unito, gli esperti affermano di aspettarsi circa l’80% della popolazione contagiata dal Covid-19, quindi un totale di oltre 7 milioni di persone costrette a combattere il coronavirus e ad aver bisogno del ricovero negli ospedali.

Il documento, visto dal The Guardian, è un briefing per alti funzionari del NHS e rivela anche che i funzionari del Regno Unito credono che il virus mortale potrebbe durare fino alla primavera del 2021.

Si afferma che fino all’80% dei britannici potrebbe essere infettato dal coronavirus, con ben 7,9 milioni che richiedono il ricovero in ospedale.

Il dossier afferma: “Si prevede che l’80% della popolazione sarà infettata da Covid-19 nei prossimi 12 mesi e fino al 15% (7,9 milioni di persone) potrebbe richiedere il ricovero in ospedale“.

Il prof. Chris Whitty, capo consigliere medico del governo, ha descritto questa cifra come lo scenario peggiore ed ha suggerito che il numero reale potrebbe essere inferiore ma è quasi certo che quattro su cinque della popolazione “dovrebbe” contrarre il virus.

Il briefing espone l’ultimo pensiero ufficiale su quanto gravemente l’infezione potrebbe influenzare sia la salute della popolazione sia quella del personale in servizi critici come la polizia, i vigili del fuoco e i trasporti.

Gli esperti inglesi hanno spiegato: “Potrebbe essere difficile per la popolazione accettare il fatto che il virus potrebbe durare 12 mesi, un anno è del tutto plausibile. È probabile che in estate il contagio diminuirà, quindi verso fine giugno, e tornerà a novembre come fa la solita influenza stagionale. Si sospetta che il virus non andrà mai via e durerà per sempre ma diventerà meno grave nel tempo, man mano che l’immunità aumenterà“.

Fonte Tgcom24.