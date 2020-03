Coronavirus, donna positiva parte da Pavia fino a Modica Coronavirus, donna con febbre e positiva al test, parte da Pavia fino a Modica. La denuncia del sindaco su ciò che è accaduto: "Nessuno l'ha controllata!"

A causa dell’alto numero dei contagi e dei decessi, dovuti al Coronavirus, il Governo ha emanata un nuovo Decreto in cui chiede a tutta la popolazione di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo per le emergenze. Nelle ultime ore, però, è venuta fuori una nuova vicenda che ha portato a molte polemiche, poiché una donna positiva al test, è partita da Pavia per arrivare a Modica.

Un evento incredibile, che è stato denunciato proprio dal sindaco Ignazio Abbate, poiché per lui è considerato davvero gravissimo.

In base alle informazioni emerse, la donna nonostante avesse la febbre e fosse risultata positiva al test, non è riuscita a fermare la sua voglia di tornare al suo paese, in Sicilia.

Infatti, è partita da Milano ed ha preso prima un aereo fino a Roma e subito dopo un altro fino a Catania. Alla fine, ha preso anche un taxi per arrivare a Modica.

A denunciare l’accaduto è stato proprio il sindaco del paese, che ha anche parlato della vicenda in un video messaggio sul suo profilo Facebook ed ha detto: “La donna stava già male, perché aveva la febbre.

Ha preso due aerei da Milano a Roma e poi a Catania, ha preso un taxi che l’ha portata sino a Modica. Nessuno l’ha controllata, nessuno si è accorto che aveva la febbre.

Eppure la donna era positiva e malata. Ora è ricoverata all’ospedale ‘Maggiore’ di Modica. Al momento preghiamo per lei che tutto vada bene, ma siamo costretti a denunciarla per attentato alla salute pubblica.

Quello che ha fatto è di una gravità inaudita se gli eventi dovessero essere confermati dagli inquirenti!” Per l’emergenza Coronavirus, che ha ormai colpito tutto il mondo, il Governo ha chiesto di prestare attenzioni a delle regole e soprattutto di uscire da casa il meno possibile, solo per necessità.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Messaggero