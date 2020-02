Coronavirus, due belle notizie: donna positiva partorisce bimbo sano e tre guariti Arrivano due belle notizie sul coronavirus, una donna risultata positiva al test ha partorito ed il neonato sta bene. L'altra è che tre pazienti sono guariti.

Arrivano due belle notizie sul coronavirus, una donna risultata positiva al test ha partorito ed il neonato sta bene. Non è stato contagiato dal virus. L’altra è che tre pazienti ricoverati allo Spallanzani sono guariti dal coronavirus.

La donna è Lodigiana ed era risultata positiva al test sul coronavirus ma durante il parto non ci sono stati problemi, il suo bambino è nato e sta bene. Fortunatamente non ha contratto l’infezione.

La neomamma ha partorito nell’ospedale di Piacenza, suo figlio è nato sanissimo. A comunicarlo è stato l’assessore alle politiche della salute della Regione Emilia Romagna, Sergio Venturi nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio in cui ha fatto il punto dell’epidemia.

Venturi ha spiegato: “La donna aveva scelto Piacenza come luogo del parto. Lei era positiva al virus come il marito. Il piccolo invece sta bene, non ha contratto il virus”.

Attualmente mamma e figlio si trovano ricoverati in quarantena. Il parto è stato blindato e la donna era ricoverata da ieri nel reparto di malattie infettive dell’ospedale piacentino.

Dopo aver effettuato il tampone che è risultato positivo al coronavirus, la donna è stata messa in quarantena. Era alla scadenza del nono mese di gravidanza e per questo motivo aveva già messo in atto tutte le procedure nel caso in cui il neonato risultasse positivo al coronavirus. Durante il parto sono state prese tutte le misure di protezione e precauzione.

“Una notizia molto bella“, ha detto l’assessore. Il piccolo è stato preso in carico dalla struttura e ora bisogna capire bene come gestire il tutto dal momento che sia la mamma che il papà sono risultati positivi al coronavirus.

Intanto da Roma arriva una seconda bella notizia. Tre pazienti ricoverati all’ospedale Spallanzani, sono guariti dal coronavirus. Il direttore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani, Francesco Vaia, ha spiegato: “La buona notizia di oggi è la sostanziale guarigione della coppia cinese. Anche se tecnicamente sarebbe più corretto parlare di risoluzione clinica con test negativo“.

Ed ha aggiunto: “Ci sono stati quindi tre pazienti positivi al coronavirus, tutti e tre guariti. Vogliamo dare all’opinione pubblica italiana questo messaggio positivo e di certezza. Si può guarire da questa malattia“.

Al momento sono 374 i casi risultati positivi al coronavirus nel nostro Paese. A riferirlo è stato il capo della Protezione civile e commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa alla Protezione civile. I decessi salgono a 12, l’ultima vittima è un uomo di 69 anni di Lodi con patologie respiratorie pregresse.

Fonte