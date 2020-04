Coronavirus: dopo l’assalto ai supermercati avvenuto poche settimane fa, un nuovo fenomeno sta facendo imbestialire migliaia di persone. Coronavirus: dopo l'assalto ai supermercati avvenuto poche settimane fa, un nuovo fenomeno sta facendo imbestialire migliaia di persone.

Dopo che è stata dichiarata la quarantena come misura di contenimento per la diffusione del coronavirus, centinaia di persone si sono radunate per le strade per riempire gli scaffali con le provviste necessarie per i giorni dell’isolamento a casa. Più di qualcuno ha pensato bene che fosse il momento giusto per acquistare prodotti, spendendo importi esorbitanti.

Ora, settimane dopo la registrazione dei primi contagi del coronavirus, inizia a comparire un sintomo peculiare dell’isteria collettiva da COVID-19, che è stato denunciato da molti sui social network. Riguarda gli “accumulatori”, che fine stanno facendo tutti i prodotti che hanno comprato in modo compulsivo, di cui non avevano nemmeno bisogno?

I bidoni della spazzatura dei cittadini in Gran Bretagna sembrano la dispensa di ottimi ristoranti. Chilogrammi di verdure e frutta, oltre a pagnotte di pane, vengono scartati indiscriminatamente da coloro che, presi dal panico, hanno svuotato gli scaffali dei supermercati nelle settimane passate.

Caschi di banane e pezzi di pollo confezionati e non aperti stanno marcendo per le strade della Gran Bretagna, e il fatto ha suscitato scalpore nelle reti. Cosa sta succedendo alla gente di questo paese? ”, Ha scritto John Currie su Twitter.

Il panico per il virus ha spinto i britannici ad andare disperatamente nei supermercati, ed è un avvenimento accaduto in molte nazioni. Ora centinaia di alimenti sono stati buttati via dagli acquirenti compulsivi. Una situazione davvero imbarazzante per più di qualcuno.

“E’ vergognoso! È imbarazzante! Potevano nutrire una famiglia che non aveva soldi! Questa cosa mi fa davvero arrabbiare!” Ha scritto Nicole. Molti supermercati hanno preso provvedimenti per prevenire l’accumulo, così come i rivenditori che sono emersi nel mezzo della crisi. Tuttavia, continuano a comparire bidoni della spazzatura pieni di cibo ancora buono oltre che alimenti ormai andati a male.

“Nelle ultime 2 settimane, abbiamo visto un aumento del 30% degli sprechi di cibo raccolti dalle famiglie, il peso aggiuntivo è principalmente quello di alimenti freschi che sono diventati obsoleti e non sono mai stati toccati, alcuni ancora negli imballaggi ” , ha riferito Sue.

Tutto quel cibo che le persone stanno gettando poteva servire perfettamente per aiutare centinaia di famiglie che oggi non sanno come affrontare la crisi a causa delle loro scarse risorse economiche. Inoltre, in molti stati della Gran Bretagna ci sono banche alimentari per i bisognosi a cui gli accumulatori potrebbero portare i pacchi prima di pensare di buttarli via, se sono ancora commestibili.

Tuttavia, ancora una volta questo momento di crisi ci mostra che non solo la pandemia rappresenta un grande pericolo per la nostra società, ma anche il modo di pensare e procedere della folla.