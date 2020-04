Coronavirus e malattia di Kawasaki: i pediatri scoprono un legame I pediatri di Bergamo hanno scoperto una relazione tra la Malattia di Kawasaki, che colpisce soprattutto i bambini, e il Coronavirus: ecco lo studio

I pediatri dell’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno individuato un legame tra la malattia di Kawasaki e il Coronavirus. Una malattia infiammatoria che colpisce i bambini più piccoli e che è molto pericolosa

I pediatri dell’ospedale, e in particolare Lucio Verdoni, reumatologo pediatra spiega: “in passato alcuni virus della famiglia dei coronavirus sono stati considerati come probabili induttori della malattia di Kawasaki. Oggi sappiano che Sars-CoV-2 è uno di questi.

Negli ultimi due mesi ci siamo accorti che arrivavano al pronto soccorso pediatrico diversi bambini con malattia di Kawasaki. In un mese il numero dei casi di questa patologia ha eguagliato quelli visti nei 3 anni precedenti. E si è calcolato che l’incidenza nell’ultimo mese è stata 30 volte superiore al passato”

Il Presidente della Società italiana di pediatri, Alberto Villani, ha spiegato come è avvenuta la scoperta. I medici si sono accorti infatti di un aumento notevole dei casi e hanno deciso così di approfondire la scoperta, i boom di casi sono stati registrati in Lombardia, Piemonte e Liguria

“Abbiamo cominciato a raccogliere, da qualche settimana, una serie di dati, che indicano la presenza della malattia di Kawasaki in alcune aree del paese, in particolare in Lombardia, Piemonte e Liguria.

Una quota significativa di questi bambini con malattia di Kawasaki ha presentato, in occasione del ricovero o nelle settimane precedenti all’esordio, un tampone positivo per il virus SARS-COV-2 o ha avuto contatti con pazienti affetti”

Cos’è la malattia di Kawasaki

Il morbo di Kawasaki è una malattia che colpisce soprattutto i bambini fino al quarto anno di età. Si tratta di una vasculite febbrile a decorso acuto, è una flogosi di vasi sanguini e comprende quindi anche le arterie, ed è una malattia di natura autoimmunitaria. Si può manifistare con vari sintomi come febbre molto alta, anoressia, shock setticemia, rush cutaneo, papule e macule, prurito, congiuntive