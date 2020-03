Coronavirus Emilia Romagna, 95enne prima paziente guarita La prima paziente guarita dal coronavirus in provincia di Modena, in Emilia Romagna, è un'anziana signora di 95 anni. Ecco come sta adesso:

È una 95enne la prima paziente guarita dal coronavirus in provincia di Modena, in Emilia Romagna. L'anziana signora è di Fanano un comune sull'Appennino modenese. La nonnina è riuscita a sconfiggere il covid-19. Nel Modenese fino ad ora sono 23 i decessi di persone positive al coronavirus dall'inizio dell'emergenza in Italia. Oltre alla nonnina di 95 anni, risulta guarito anche un ragazzo di 27 anni di Carpi. Loro sono le prime due persone guarite ufficialmente dall'infezione nella provincia di Modena. Sono stati effettuati i tamponi sui due pazienti e sono risultati negativi. Come da protocollo, i due risultano essere completamente guariti. Ci sono altri 23 cittadini modenesi che sono guariti clinicamente, non presentano più sintomi collegabili alla malattia. Per loro è stato avviato il percorso di verifica con l'esecuzione di due tamponi che, se risultano negativi, è possibile dichiararli ufficialmente guariti. Il direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'azienda USL di Modena Davide Ferrari, appresa la notizia delle due guarigioni, ha dichiarato: "Si tratta di una buona notizia, in questo periodo di emergenza che non deve però farci abbassare la guardia: occorre continuare a osservare attentamente, scrupolosamente, le norme (stare in casa, uscire solo se strettamente necessario, lavarsi spesso le mani, osservare la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra, evitare gli assembramenti), questi comportamenti sono fondamentali per contrastare la diffusione del virus". Attualmente nel Modenese sono 23 i decessi di persone positive al nuovo coronavirus dall'inizio dell'emergenza covid-19 che è scoppiata nel nostro Paese. Questo è l'ultimo report diffuso dalla Regione. I nuovi positivi sono 20 a fronte dei 73 registrati nel giorno precedente. Nell'intera Emilia Romagna sono saliti a 4000 i casi di positività al coronavirus. Sono 1466 le persone in isolamento domiciliare che presentano sintomi lievi o sono asintomatici. Sono invece 223 le persone ricoverate in terapia intensiva.