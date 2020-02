Coronavirus: esito esami del bambino di tre anni ricoverato al Santa Maria Incoronata CORONAVIRUS: ricoverato bambino di tre anni. Arrivato l'esito dei suoi esami.

Tanta era la preoccupazione a Cava de’ Tirreni, dove un bambino di tre anni è stato trasferito all’ospedale Santa Maria Incoronata, per un sospetto caso di Coronavirus. Il piccolo ha mostrato segni di malessere e difficoltà a respirare e secondo quanto dichiarato da sua madre, era stato a contatto con alcuni cinesi.

Immediato è stato l’intervento degli operatori sanitari, che lo hanno sottoposto ai dovuti controlli ed hanno seguito il protocollo per l’emergenza del temuto virus.

Poco fa è arrivata la notizia che le analisi effettuate sul bambino di 3 anni, sono risultate negative.

La notizia è stata divulgata dal sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato il seguente post:

“I risultati delle analisi effettuate hanno scongiurato si trattasse di Coronavirus”.

La paura in Italia è molta, basta una febbre alta e il contatto con una persona proveniente dalla Cina, per scatenare il panico.

Purtroppo l’incubo è arrivato e gli abitanti sono terrorizzati. Fino ad ora sono stati riscontrati ben 22 casi in Italia: 16 in Lombardia, tre in Veneto e tre nel Lazio. Uno dei tre in Veneto è morto ed è stata la prima vittima del Coronavirus. Era un uomo di 77 anni di nome Adriano Trevisan, ricoverato all’interno dell’ospedale di Schiavonia, dove adesso è scattato l’allarme e i tamponi stanno dando altri esiti positivi.

Il paziente è stato ricoverato in ospedale per diversi giorni, quindi la struttura è stata chiusa al pubblico e tutti coloro che si trovano all’interno si stanno sottoponendo ai dovuti esami, così come tutti gli operatori che lavorano nella struttura sanitaria.

Secondo alcune notizie riportate, sembrerebbe che alcune persone risultate positive, non mostrino alcun segno visibile di malessere o che possa far sospettare che siano affette dal Coronavirus.

Gli esiti positivi dei tamponi sono stati inviati a centri specializzati, per ulteriori pareri.

Notizia in aggiornamento.