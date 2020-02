Coronavirus, farmaco antimalarico efficace per guarire Secondo alcuni esperti cinesi, esiste un farmaco antimalarico che può essere molto efficace per guarire dal coronavirus. Ecco cosa hanno scoperto...

Secondo alcuni esperti cinesi, esiste un farmaco antimalarico che può essere molto efficace per guarire dal coronavirus.

La clorochina fosfato ha dimostrato di avere un effetto curativo su questo nuovo virus che sta allarmando la popolazione di tutto il mondo.

Sulla base di alcuni risultati di studi clinici, gli esperti cinesi hanno dichiarato che la clorochina fosfato che è un farmaco antimalarico può avere un effetto curativo su questa nuova patologia (COVID-19). Lo ha comunicato oggi un funzionario cinese.

Il viceresponsabile del China National Center for Biotechnology Development del ministero della Scienza e della Tecnologia, Sun Yanrong, in una conferenza stampa ha annunciato che gli esperti hanno consigliato di includere questo farmaco nelle linee guida per la terapia e di valutarlo negli studi clinici il prima possibile.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta predisponendo un protocollo standard delle sperimentazioni. Solo in Cina sono in corso più di 80 test clinici per trovare farmaci efficaci contro il coronavirus, dai farmaci antivirali agli anticorpi dei sopravvissuti fino alle erbe tradizionali cinesi.

Soumya Swaminathan, il responsabile scientifica dell’Oms, ha spiegato che se gli studi clinici “non saranno fatti secondo standard rigidi, gli sforzi saranno vani“.

Intanto sale ancora il numero totale dei morti per il coronavirus: sono 1.775 i decessi e 71.335 i contagi. Per l’Oms i casi sono in calo ma serve ancora cautela. Nella provincia cinese di Hubei è stata chiusa una seconda città, è Xiaogan con 4,8 milioni di abitanti.

Le autorità hanno imposto a tutti di non lasciare le loro case. Chi violerà l’ordinanza infatti rischia un massimo di dieci giorni di carcere. Sono 3279 le persone contagiate a Xiaogan, che si trova a 70 chilometri da Wuhan. In questa città sono morte 70 persone.

Un’anziana donna statunitense che era a bordo della nave da crociera americana Westerdam, è risultata contagiata allo scalo malaysiano di Kuala Lumpur.

Le autorità cambogiane e l’armatore della nave da crociera americana stanno cercando di mettersi sulle tracce dei 1200 passeggeri che erano a bordo della nave insieme alla donna.