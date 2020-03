Coronavirus, gente in “fuga” da Milano verso il Sud, treni affollati Milano si sta svuotando, la stazione centrale è piena di persone che stanno andando verso il sud; sembra un deja vù, il remake di fuga dal Nord

La situazione di prima del decreto che ha di fatto messo l’Itala in lockdown per colpa del Coronavirus sembra ripetersi. In questo momento altra gente sta scappando da Milano con i treni perché questa è rimasta l’unica via d’uscita dalla città, visto che sono stati fermati i voli. È in atto una vera fuga verso il Sud.

TRENI: TUTTI ESAURITI I POSTI DELLE TRATTE VERSO IL SUD Non ha insegnato nulla la fuga di sabato notte della scorsa settimana, quando si diffusero le prime notizie sul decreto che avrebbe isolato la Lombardia. Ieri sera la stazione centrale di Milano tutti esauriti i posti per le tratte verso il sud. Gepostet von Sharing TV am Samstag, 14. März 2020

Non si capisce molto il motivo ma la gente continua a scappare da Milano per tornare al Sud. Una decisione sbagliatissima che non ha senso e che mette a rischio la salute di tantissime persone: di chi viaggia nei treni affollati, del personale che lavora su questi treni e di chi attende a casa.

A denunciare la gravissima situazione, infatti, è stato proprio il personale viaggiante:

“Noi del personale viaggiante abbiamo un solo paio di guanti e una mascherina per il viaggio di andata e per il ritorno. Non ci sono garanzie di sicurezza sanitaria, la gente è disposta a viaggiare tutta la notte con persone sconosciute, nella promiscuità obbligata degli spazi di un vagone letto, cioè tre posti, e delle cuccetta a quattro posti”.

In questo momento non ci sono più voli che partono da Milano. Il treno delle 20,10 che parte da Milano per raggiungere Palermo era pieno così come il Milano-Lecce partito alle 20.50.

La polizia ferroviaria sta facendo i controlli e chiedono l’autocertificazione ma molti sono residenti al sud e nessuno può vietare loro di tornare a casa. Gli agenti hanno mostrato al loro perplessità davanti a questa inspiegabile “fuga”:

“Non si capisce perché tutta questa gente possa partire, visto che l’ultima ordinanza ha fermato l’Italia”.

Nella stazione centrale di Milano le persone attendono il loro turno in fila, uno dietro l’altro, a distanza di sicurezza. Il problema, poi, è nei treni e nei vagoni letto dove è impossibile mantenere le distanze e dove il virus può propagarsi in tutta tranquillità.

Molti di questi sono studenti fuori sede di Statale e Cattolica. Si stanno sbrigando a tornare a casa al Sud perché hanno il timore di vedere soppressi i treni. Questo provvedimento, infatti, è stato già preso nei confronti del treno Milano-Lecce delle 19,50 e loro vogliono evitare di rimanere bloccati a Milano.

Purtroppo, però, tornando al Sud, rischiano di portare con loro anche il Coronavirus e, come ben sapete, le strutture sanitarie del Sud del paese non hanno lo stesso livello di quelle del nord. Il loro ritorno metterà, dunque, a rischio, l’intero sistema sanitario. Un leggerezza che pagheremo tutti, purtroppo.

Torneremo con aggiornamenti.

Fonte: milano.repubblica.it