Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute CORONAVIRUS: i numeri continuano a salire. Ecco gli ultimi dati aggiornati del Ministero della Salute

L’ultimo aggiornamento riguardo la situazione attuale del Coronavirus in Italia, è stata pubblicato oggi, primo marzo 2020, alle ore 18, sulla pagina ufficiale del Ministero della Salute. Il numero di contagiati, risultati positivi al tampone, è salito a 1577 persone. Il numero di morti è salito a 34 e il numero di persone guarite ad 83.

Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha dichiarato in una conferenza stampa, che tra i 1577 contagiati, 798 si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni, 639 sono ricoverati negli ospedali con sintomi di un’influenza e 140 sono ricoverati in gravi condizioni in terapia intensiva.

L’emergenza sanitaria sta preoccupando gli italiani, soprattutto perché i contagi continuano ad aumentare e a diffondersi in altre regioni, ma la cosa positiva è che anche il numero di persone guarite, sta aumentando.

Questa di seguito è la situazione attuale regione per regione:

984 casi in Lombardia.

285 casi in Emilia Romagna

263 casi in Veneto.

49 casi in Piemonte.

25 casi nelle Marche.

25 casi in Liguria.

17 casi in Campania.

13 casi in Toscana.

9 casi in Sicilia.

6 casi in Lazio.

6 casi in Friuli Venezia Giulia.

5 casi in Abruzzo.

3 casi in Puglia.

2 casi in Umbria.

1 caso in Calabria.

1 caso in provincia di Bolzano.

La diffusione del Coronavirus in Italia ha avuto inizio a Roma, dove lo scorso 30 gennaio, due turisti cinesi sono risultati positivi e ricoverati all’interno dell’ospedale Spallanzani. Lo scorso 26 febbraio sono stati dimessi dalla terapia intensiva e risultati negativi al Coronavirus. Le loro condizioni erano gravi, ma oggi stanno bene.

Dopodiché, c’è stato il caso del trentottenne a Codogno, in provincia di Lodi.

Le forze dell’ordine e i medici si stanno dando da fare, per tener testa alla diffusione del virus.

I focolai sono stati isolati e le persone contagiate tenute in quarantena.

Lo stato di emergenza dell’Italia, è stato dichiarato dal Governo, lo scorso 31 gennaio ed è stato scelto come Commissario, Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile.

Dati in un aggiornamento.

FONTE: salute.gov.it