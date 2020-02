Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti della protezione civile: 29 morti e più di 1000 contagiati CORONAVIRUS: aumentano i contagi e aumentano i morti. Ecco l'ultimo bollettino aggiornato dalla Protezione Civile.

L’emergenza Coronavirus in Italia, come nel resto del mondo, continua a rimanere seria. Siamo arrivati ad oltre 1000 contagiati e soltanto oggi ci sono stati altri 8 morti tra la Lombardia ed Emilia Romagna. Le persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus, fino ad ora, sono 29.

Le persone risultate positive al tampone, sono attualmente 1049. Mentre le persone guarite e che adesso risultano negative al Covid-19, sono 50.

Questi sono gli ultimi aggiornamenti pubblicati sul sito ufficiale della Protezione Civile e poi confermate, durante la conferenza stampa, da Angelo Borelli.

Non tutte le 1049 persone sono ricoverate, anzi la maggior parte si trova in quarantena nella propria abitazione. Non tutte mostrano sintomi. Tra questi soltanto 401 hanno accusato un malessere e si trovano all’interno delle strutture sanitarie. In condizioni piuttosto gravi, nei reparti di terapia intensiva, fino a oggi le persone sono 105.

Non bisogna mai dimenticare i consigli rilasciati dal ministero della salute e dall’organizzazione Mondiale della sanità, l’OMS:

Lavare spesso le mani, per almeno 20 secondi con acqua e sapone. Evitare i luoghi troppo affollati. Utilizzare mascherine a contatto con persone malate o che presentano sintomi dell’influenza. Comprare un disinfettante da portare sempre dietro. Evitare di entrare nel panico, di chiamare il pronto soccorso o di recarsi in ospedale. In caso di febbre o altri malesseri, chiamare il proprio medico di base o il 112 e prestare attenzione alle direttive da seguire.

Fino adesso la maggior parte delle persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus, avevano già altre patologie o quadri clinici compromessi, ma gli italiani hanno paura e i contagi continuano ad aumentare.

La cosa positiva è che insieme al numero dei contagiati, sta aumentando anche il numero delle persone guarite.

L’Italia è il terzo paese nel mondo, con il maggior numero di contagi, dopo la Cina, la Corea del sud ed il Giappone.