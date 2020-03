Coronavirus, grigliata sul terrazzo condominiale, denunciate 10 persone Un allegro picnic sul terrazzo condominiale, ecco l'ultima trovata dei cittadini per sfuggire alla quarantena

Attenersi alle regole sembra essere veramente difficile per gli italiani. Nei giorni scorsi abbiamo sentito storie incredibili su tutti i metodi utilizzati dai nostri concittadini per aggirare l’ordinanza. Testimonianze assurde di azioni sconsiderate e prive di senso civico. È davvero così complicato rimanere a casa? La scorsa notte abbiamo registrato l’ennesima violazione delle regole.

La segnalazione arriva da un vicino di casa, che ha sentito degli schiamazzi sospetti e ha così deciso di chiamare la polizia. Sono 10 le pattuglie che sono arrivate sul posto e hanno trovato una scena quasi surreale. Circa 30 persone, come se niente fosse, stavano partecipando ad una grigliata.

Gli allegri commensali si erano riuniti sul tetto di una palazzina in un allegro picnic, provvisti di cibo vino e tutto il necessario per una serata con gli amici. Peccato che tutto quanto è severamente vietato in base alle disposizioni del governo e chiaro a tutti:

“Non sono consentiti assembramenti di persone”.

Alla vista della polizia alcuni dei partecipanti sono scappati verso le proprie abitazioni. Ma la teatralità non è finita qui. I trasgressori che non sono riusciti a fuggire sono stati denunciati dalla polizia sono andati a stanare tutti coloro che erano riusciti a scappare.

La loro punizione per aver “abbandonato la nave?” sono stati pugni e calci da parte di coloro che invece erano stati beccati dalla polizia. Scene da film quelle a cui assistiamo in questi giorni. Sembra che la gente stia perdendo il senno. Rimanere in casa è un’impresa impossibile.

Le forze dell’ordine sono costrette a sorvegliare minuziosamente ogni cittadino, in cerca di trasgressioni. Possibile che non riusciamo a dimostrare solidarietà e rispetto per tutti coloro che stanno combattendo contro questa malattia? Speriamo che l’irresponsabilità di queste persone venga punita e sia da esempio per tutti coloro che continuano a fare di testa propria.